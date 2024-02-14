Він уже загрався, – Піонтковський сказав, чим Трамп залякує республіканців щодо допомоги Україні

Сенат США таки підтримав пакетний законопроєкт, згідно з яким Україні мають виділити понад 60 мільярдів доларів. При цьому Трамп залякував республіканців, аби вони не голосували за цю ініціативу.

Про це 24 Каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський, зауваживши, що більшість демократів у Сенаті є досить умовною – там різниця йде буквально на кілька голосів. Така сама ситуація щодо республіканців у Палаті представників. Там є перевага всього у 4 – 5 голосів.

До теми Хоче заохочувати Росію атакувати країни НАТО, що мало платять: Трамп зробив нову цинічну заяву

Так само вразливою є позиція спікера Палати представників Майка Джонсона. Трамп цілком може погрожувати, що республіканці ініціюють його відставку, якщо він зробить щось не те.

Як Трамп може залякувати конгресменів-республіканців

Як наголосив Піонтковський, Трамп може тиснути і на інших конгресменів-республіканців. Цього року відбудуться вибори в Конгрес – і кандидати мають пройти через праймеріз.

Щоб попасти на ці вибори, потрібно пройти праймеріз. Це – серйозний недолік американської політики. На прикладі Ніккі Гейлі. Вона має попит серед американців згідно з опитуваннями. Але їй важко пройти праймеріз. Це – бар'єр. Там приходять голосувати найбільш ангажовані та дисципліновані члени партії. Не вся ж партія приходить. І Трамп активно там контролює різних фанатиків. Він може просто погрожувати, що нацькує натовп, який просто "потопить" вас на праймеріз,

– сказав Піонтковський.

Попри це, серед конгресменів-республіканців досі залишаються люди, які готові дотримуватися власних принципів. Тому є сподівання, що законопроєкт про допомогу для України таки ухвалять у Сполучених Штатах. Паралельно європейські політики також закликають конгресменів, аби цю ініціативу нарешті схвалили.

Трамп вже загрався. Він вважає, що схопив Бога за бороду разом з Путіним. Не приховує свої зв'язки з Путіним. Це може йому "аукнутися",

– зазначив Піонтковський.

Військова допомога для України