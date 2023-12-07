Байден вірить в напад Росії на НАТО: Давидюк спрогнозував, коли вирішать питання України

Сполучені Штати поки не виділили кошти на допомогу Україні на 2024 рік. Є сподівання, що до кінця грудня рішення таки ухвалять. Хоча ситуація дійсно неприємна.

Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк, прокоментувавши нещодавнє звернення Байдена до Конгресу США. Поки Штати ще мають близько 6 мільярдів для допомоги України до кінця року. Але зрозуміло, що потрібно значно більше коштів.

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Очевидно, що Байден вірить, що Путін нападе на одну з країн НАТО в разі, не дай Боже, перемоги в Україні. І зрозуміло, хто може бути наступним.

Мені здається, що Байден вірить у напад Росії на європейську країну з НАТО. Він навіть знає назву цієї країни. Цій державі потрібно зайнятися підготовкою до можливого нападу, а не блокуванням українського кордону. Бо цим від Росії не захистишся,

– сказав Давидюк.

Чи ухвалять США допомогу Україні на 2024 рік

Як наголосив Давидюк, Байден зараз наполягає, як тільки може, але не готовий йти на великий компроміс. Він здатен поступитися в певних позиціях, про що свідчать його меседжі у зверненні. Зараз демократи та республіканці серйозно "зарубилися". Але є сподівання, що фінал буде хорошим.

Є час до Різдва та початку року. Поки маємо 6 мільярдів, які маленькими шматочками будемо "відкушувати". Зрозуміло, що 60 мільярдів потрібно забирати. Там проголосують. Не можна розіграти таку велику драму, щоб в кінці не зійшлося. Це, як у нас, коли під ялинку голосували. Це вже виборчі перипетії. Кожна з партій намагається перемогти, щоб потім про це заявити,

– пояснив Давидюк.

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Байдену потрібно передати ресурси та зброю для України. Адже перемога Києва буде і його особистою перемогою. Якщо Україна програє, а до влади в США прийдуть республіканці, то у них буде погана ситуація. Тоді питанням протидії Росії доведеться займатися їм. А це вже значно ближче до ядерного протистояння між країнами НАТО та Росією.

Не думаю, що республіканці чи будь-хто інший у світі готовий на це. Я думаю, що зараз США будуть шукати компроміс. На це дуже неприємно дивитися. Адже час йде. Вже 7 грудня. Поки що багато тривоги, але впевнений, що дійдемо до щасливого дня в грудні, коли отримаємо гроші,

– наголосив Давидюк.

Військова допомога Україні: коротко