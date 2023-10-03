Маленька перемога Путіна: чому у США провалили бюджет

В США через міжпартійний конфлікт ухвалили тимчасовий бюджет строком на 45 днів. Однак з нього вилучений пункт щодо допомоги Україні.

Політичний діяч зі США, депутат від округу Рок (штат Вісконсин) Юрій Рашкін розповів 24 Каналу, що це неприємна ситуація, адже Конгрес не спромігся продовжити допомогу Україні на необхідному рівні в потрібний момент. І через це постраждала репутація США.

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Виграв бій, але програє війну

Крім того, ухвалення бюджету саме в такому вигляді може нашкодити підтримці України з боку Сполучених Штатів.

І це є маленька перемога Владіміра Путіна. Його можна "привітати" з "гарним" тижнем в американському Конгресі. Йому багато чого вдалося зробити. Адже понад 6 мільярдів доларів мали бути закладені в бюджет США на допомогу Україні на наступні 45 днів, поки Республіканська партія розбереться у власній "громадянській війні",

– підкреслив Рашкін.

Путін ймовірно виграв бій, проте на думку політичного діяча, він програє війну.

"Однак в цій "битві" частина представників Республіканської партії на чолі з Дональдом Трампом, який працює під диктовку з Кремля, змогли заблокувати роботу Конгресу", – наголосив політичний діяч.

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Проте в США є розумний президент – Джозеф Байден, є Сенат, в якому більшість представників і Республіканської, і Демократичної партій підтримують Україну.

"Однак зараз від 20 до 100 республіканців вважають, що можна голосувати проти підтримки України. А спікер наразі боїться поставити на голосування законопроєкт щодо продовження допомоги Києву. І це є великою проблемою", – відзначив Юрій Рашкін.

Що цьому передувало