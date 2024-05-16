Це дуже важливий сценарій: чи справді Блінкен дозволив бити американською зброєю по Росії

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен прибув із візитом до України, щоб обговорити майбутнє постачання зброї. Він заявив, що США не заохочують застосування американського озброєння за межами України, однак також зауважив, що наша країна може сама вирішувати, як їй вести війну проти російської агресії.

Військовий експерт з Ізраїля розповів 24 Каналу, що західні політики багато часу дотримувалися ідеї щодо обережних висловлювань про війну Росії проти України. Він зазначив, якщо дійсно у США дозволять використовувати, наприклад, ATACMS за межами України, то це буде приємною звісткою для нашої країни.

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"Для українців це вкрай важливий сценарій. Для того, щоб втілити його в життя треба (українським дипломатом – 24 Канал) прикласти багато зусиль", – наголосив він.

Застосування зброї по російській території

Військовий експерт припустив, що у Сполучених Штатах Америки можуть погодити атаки по Росії у випадку, якщо трапиться щось погане на фронті чи в українському тилу. Адже постачання Україні ATACMS там узгоджували дуже довго.

Є спільна заборона (від партнерів України – 24 Канал) на застосування американських боєприпасів по військових цілях у Росії. Але ракети Patriot використовують для перехоплення російських літаків над територією ворога. Отже, ситуації бувають різні й нам повідомляють не про всі деталі,

– підкреслив він.

Заборона на атаки

За словами Давида Шарпа, абсурдним є те, що українська сторона поки не може використовувати озброєння, що надають Західні партнери. Це стосується навіть того випадку, коли ворог наступає на Харківську область.

Росіяни, перебуваючи за кілометр від кордону з Україною, розуміють що їм на території Росії не загрожує атака американським озброєнням. Це за межею здорового глузду,

– висловився він.

Шарп вважає, що українським дипломатам, які зараз у США намагаються переконати адміністрацію Байдена змінити рішення щодо ударів по Росії американською зброєю, буде дуже складно, але шанси є.

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