Багато танків на папері, – Киричевський розповів "таємницю" Німеччини щодо зброї
Партнери України постачають нам зброю, за допомогою якої ЗСУ нищать окупантів. Так, посол України в Берліні Олексій Макеєв розповів, що тривають перемовини з Німеччиною щодо надання нашій країні танків Leopard 2.
Утім, навколо цих машин є таємниця, оскільки німці приховують реальну кількість наявних танків. Таку думку 24 каналу висловив експерт Defence Express Іван Киричевський.
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У Німеччини багато танків на папері
У них на папері є багато танків Leopard 2, але схоже жоден з них не є боєздатним,
– розповів Киричевський.
Він додав, що Чехія вже передала Україні танки у межах "кругового обміну" з Німеччиною. Однак з 30 машин, які німці обіцяли одразу надати чехам, зараз передано фактично тільки 15. Крім того, поставка розтягнута на 2 роки.
На думку експерта, є логіка в тому, щоб дочекатися спочатку передачі Сполученими Штатами танків Abrams, адже в американців танкова база значно більше. Відповідно кількість боєздатних танків Abrams, ймовірно, більше, аніж Leopard 2 у німців.
"Ідея зразка квітня 2021 року – передати нам 88 танків Leopard 1А5 має раціональне пояснення – це всі боєздатні танки, які є у розпорядженні німців. Більше у них нічого немає", – зазначив експерт Defence Express.
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Військова допомога Україні: останні новини
- 4 листопада з візитом в Україну приїхав безпековий радник США Джейк Салліван. Під час брифінгу він наголосив, що Білий дім обіцяє надати Україні допомогу, необхідну для звільнення Херсона.
- Крім того, міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що США невдовзі нададуть Києву черговий пакет військової допомоги. До нього увійдуть нові системи ППО Hawk 23, німецькі оборонні установки IRIS-T, американські NASAMS та французькі Crotale.
- Нідерланди також не залишаються осторонь. Держава виділила 120 мільйонів євро для постачання важкої військової техніки української армії, у тому числі 45 мільйонів євро на танки Т-72. Спільно зі США та Чехією Нідерланди поставлять із Чехії 90 модернізованих та капітально відремонтованих танків.
- За вісім місяців повномасштабного вторгнення західні союзники передали Україні десятки пакетів військової допомоги. Найбільш щедрим постачальником артилерії стала Чехія, яка передала нашій державі близько 30% всіх своїх артилерійських систем.