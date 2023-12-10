Вагоме підсилення: Німеччина наступного року планує передати Україні 200 тисяч снарядів

Німеччина продовжує висловлювати свою солідарність у боротьбі України за власну незалежність. Саме тому там анонсували, що наступного року ЗСУ отримають 200 тисяч боєприпасів.

Попри бюджетну кризу в Німеччині, допомога Україні непохитна. Також німецька оборонна промисловість нарощує виробництво необхідного озброєння.

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Боєприпаси від Німеччини

Генеральний інспектор Збройних сил Німеччини Карстен Бройєр заявив, що країна планує передати на потреби українського війська значний пакет допомоги у вигляді снарядів. Мова йде про декілька сотень тисяч боєприпасів.

Німеччина наступного року зможе поставити майже 200 тисяч артилерійських снарядів. Я думаю, це значна частина від запланованого мільйона,

– заявив Бройєр.

Окрім цього інспектор зазначив, що наразі німецька промисловість продовжує нарощувати виробництво.

Німецька підтримка України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що країна має продовжувати підтримувати Україну в її оборонній боротьбі. Вона має навіть бути готовою до того, що доведеться робити ще більше, коли інші ослабнуть. Німеччина робитиме все можливе, щоб допомога не припинялася.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок зазначила, що ігнорування проблем в Україні – це фатальна помилка. Вона вкотре наголосила на потребі створення "захисного щита". Також вона зазначила, що місце України в ЄС та НАТО.

Наприкінці листопада Німеччина надала Україні два пакети допомоги. Загальна сума першого становить 1 мільярд 300 мільярдів. Зокрема, він містить ППО. У другий пакет допомоги увійшли БМП, снаряди й тягачі.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прокоментував неможливість ЄС передати Україні мільйон боєприпасів до весни. Він зазначив, що попереджав про це ще давно, тому що бачив, що це число, ймовірно, не буде досягнуто – важко досягти такої кількості з виробництвом мирного часу. Однак Україна може очікувати на покращення у вигляді 200 тисяч боєприпасів від Німеччини.