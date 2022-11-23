На складах США достатньо зброї, щоб поставити в Україну і завершити війну, – Піонтковський

Україна може закінчити війну за декілька тижнів, якщо західні союзники нададуть їй достатньо своєї зброї. Водночас проблеми із передачею засобів не залежать від технічних чи виробничих можливостей.

Свою роль щодо темпів постачання озброєння Україні відіграє також російська пропаганда, якою продовжують залякувати Захід. Про це 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський.

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Експерт зазначив, що як США, так і Німеччина, які начебто не мають змоги постачати зброю Україні у великих обсягах, мають достатньо засобів, за допомогою яких ЗСУ можуть швидко перемогти окупантів.

США мають мільйони зарядів на складах, а Німеччина має 3000 танків Leopard, але поки що жодного не поставили Україні. Також США мають ще 600 "хаймарсів", готових до використання. Тому все це відмовки, що нічого в Заходу немає. Обмеження у постачаннях політичні, а не технічні чи виробничі,

– пояснив оглядач.

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За його словами, Україні не потрібні нові види зброї, бо того, що є на складах у США та Німеччині, достатньо для "завершення війни в найкоротші терміни – впродовж кількох тижнів".

"Основа рішень залежить від США, але там точиться боротьба між двома концепціями. Остін та Блінкен вважають, що Україна має перемогти, а Салліван – що Україна не повинна програти. Ми спостерігали цю боротьбу. Весь час і на кожному етапі Остін і Блінкен перемагають, тому передають нові озброєння. Але зараз критичний момент, в якому чекати не можна", – наголосив Піонтковський.

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Він підкреслив, що позиція політичної "сором'язливості" Заходу пояснюється тим, що раніше російська пропаганда лякала США своєю військовою силою, а зараз їхня агентура користується іншими наративами.

"Пропагандисти лякають хаосом в Росії, де є багато хімічних та атомних виробництв і де буде громадянська війна за участі Кадирова та Пригожина. Усіх лякають і це поки що діє", – резюмував публіцист.

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