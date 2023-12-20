США не схвалять допомогу Україні до кінця року: Білий дім сподівається на січень

У Білому домі очікують, що США вдасться прийняти новий пакет допомоги для України лише у січні 2024 року. Однак адміністрації Байдена вдалося досягти домовленостей з республіканцями.

Відповідну інформацію на брифінгу у Вашингтоні повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі. Він зазначив, що допомога потрібна якнайшвидше.

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Пакет допомоги буде в січні

Джон Кірбі очікує, що Сенат схвалить пакет додаткової фінансової допомоги для України у січні 2024 року. Наразі певні зрушення у перемовинах з представниками Республіканської партії. Зокрема, це стосується питання боротьби з міграцією на кордоні з Мексикою – це дозволить розблокувати ухвалення нового фінансування для України.

Було досягнуто деякого прогресу. Я не забігатиму вперед, але нам доведеться подивитися на розвиток подій,

– зазначив він.

В адміністрації Байдена очікують, що США просунулися вперед із додатковим фінансуванням для України – бойові дії не припиняться. Влада США планує надати Україні ще один пакет військової допомоги наприкінці грудня. Однак після цього вже потрібне рішення Конгресу про додаткове фінансування.

Отже, час не на нашому боці. Ми хочемо отримати це фінансування якомога швидше. І, це — схоже, це буде скоріше рано — у січні. Але чим раніше, тим краще,

– сказав Кірбі.

Військова допомога Україні