Спільний пакет Україні та Ізраїлю: які переваги такої допомоги від США

В США планують об'єднати в один пакет військову допомогу Україні та Ізраїлю, щоб збільшити шанси отримати його підтримку з боку Конгресу.

Таке рішення Білого дому піде на користь України, розповів 24 Каналу політолог Олег Лісний. Адже Конгрес не зможе відмовити тій державі, яка має дуже потужне лобі в Сполучених Штатах.

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США має піти на зустріч

Тому можна сподіватись, що це лобі буде "локомотивом" допомоги Ізраїлю. І якщо до пакета військової підтримки Єрусалиму додасться допомога Україна, то цей "локомотив" посприяє ухваленню позитивного рішення. І Україна отримає те, що їй необхідно на цей момент.

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"Після ізраїльської трагедії США має піти на зустріч і їм, і нам. І об'єднати в емоційний накал, який зараз є у Сполучених Штатах довкола подій в Ізраїлі – в емоційному сенсі та політичній сфері", – наголосив Олег Лісовий.

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Для надання військової підтримки Ізраїлю з боку Сполучених Штатів вживають оперативні кроки. Адже Конгресу необхідно ухвалити додаткове фінансування країни для гарантованого виготовлення та купівлі боєприпасів. І це дозволить надати зброю й Ізраїлю, й Україні.

Також за повідомленням видання The Wall Street Journal, американські сенатори можуть ухвалити найближчим часом річний пакет допомоги. США можуть надати Україні суму від 50 до 100 мільярдів доларів. Цей пакет суттєво перевищує розмір допомоги, які просив Джозеф Байден.

Розглядатись це питання буде 16 – 17 жовтня – після повернення парламентарів з канікул.

Крім того, предметом обговорення серед сенаторів є й сума допомоги. Республіканець Ліндсей Грем наголосив на виділенні 60 – 70 мільярдів доларів. Проте демократ Річард Блюменталь запропонував надати приблизно 100 мільярдів доларів. Однак ймовірніше може бути ухвалена компромісна сума приблизно у 60 мільярдами доларів.

Видання The Washington Post повідомило, що Білий дім розглядає можливість прив'язати допомогу Україні до запиту про термінову допомогу Ізраїлю. Експерти видання вважають, що таке поєднання потреб Ізраїля та України підвищить шанси того, що Конгрес ухвалить рішення на користь цих країн.