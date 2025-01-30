Що буде з військовою допомогою Україні від Трампа

У 2024 році Україна дуже довго очікувала на військову допомогу від США, її розгляд постійно затримували через передвиборчий процес. Тепер Дональд Трамп має більшість у Конгресі, втім оборонна співпраця між країнами викликає багато запитань.

Важко порівнювати обидві ситуації, адже їхні причини різні. Таку думку 24 Каналу висловив політолог, керівник Центру стратегії та аналізу Ігор Чаленко, пояснивши, що минулого року криза з допомогою була викликана внутрішньополітичною боротьбою у США.

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Чи погіршилась ситуація

У 2025 на виділення допомоги впливають зовнішньополітичні погляди Дональда Трампа. Він вже давно заявляв, що хоче перекласти частину фінансового навантаження на європейські країни. На його думку, саме вони мають покривати основні витрати на безпеку України.

Ми розуміємо, що в цій ситуації буде перегляд квот, кількості допомоги, яку надають різні сторони,

– зауважив політолог.

Другий момент полягає в тому, що Трамп прийшов до влади на "хвилі миротворчості". Він обіцяв закінчити війну в найкоротші терміни, тому зараз не хоче подавати сигналів щодо довготривалої військової допомоги.

Хоча у Трампа лишається непогане поле для маневру. Без Конгресу він може розподілити ще 3,8 мільярда доларів, які не використала адміністрація Байдена,

– підкреслив Ігор Чаленко.

Скоріш за все, Джо Байден навмисно залишив Трампу таку можливість для того, щоб в короткостроковій перспективі показати стабільність політики Сполучених Штатів. Але все залежить від волі Трампа і вимагає більш інтенсивної роботи нашої дипломатії як з Держдепом, так і з Білим домом.

Нагадаємо, Дональд Трамп наказав зупинити всю іноземну допомогу на 90 днів, зокрема програми, які стосувалися України. Втім рішення не стосується військової допомоги. Вона продовжує надходити.