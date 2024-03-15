Останній пакет військової допомоги для України був "унікальним випадком", – Пентагон

В Конгресі США продовжують блокувати пакет фінансової допомоги від США на 60 мільярдів доларів. Втім, нещодавно вдалося виділити пакет військової допомоги для України на 300 мільйонів доларів.

У Міноборони США повідомили, що перше у цьому році виділення безпекової допомоги Україні на 300 мільйонів доларів – "унікальний випадок". Про це повідомила речниця Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу.

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Чи будуть ще такі "унікальні випадки"

Речниця Міністерства оборони США повідомила, що наразі США не зможе виділити ще один такий військової допомоги, як це було декілька днів тому. Вона назвала виділення Україні останнього пакета допомоги на 300 млн доларів "унікальним випадком".

Якщо будуть будь-які інші контракти, які будуть укладені в рамках тендеру, ми, звісно, повідомимо вас. Таке трапляється, але це були унікальні обставини, – зазначила Сінгх.

За її словами, міністр оборони Ллойд Остін та президент Джо Байден вважали, що важливо використовувати ці контракти для передачі Україні надзвичайного пакета допомоги в умовах наступу російської армії.

Вона також розповіла, що міністр оборони США Ллойд Остін та президент Джо Байден вважали за необхідне використати ці контракти для передачі Україні екстреного пакета допомоги в умовах активного наступу російської армії.

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