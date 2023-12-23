Вибори у США та Європі: як може змінитися підтримка партнерів

Для України вкрай важлива підтримка партнерів. Так, у США тривають дебати щодо виділення 61 мільярда доларів для нашої країни, а в ЄС 1 лютого розглянуть питання щодо виділення 50 мільярдів євро.

Європі, як і США, важливо продовжувати підтримувати Україну. Політолог із США Раміз Юнус в розмові з 24 Каналом припустив, якою буде допомога від західних партнерів у 2024 році.

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Якою буде допомога для України

Очевидно, що допомога для України залежить від певних політичних процесів у країнах-партнерах. За словами Раміза Юнуса, 2024 рік пройде під темою виборів, які будуть і в США, і в Європі. Тому на початку року допомога може бути меншою.

"Ближче до фінішу президентської кампанії Байдену та його команді потрібна буде якась тема успіху. В Європі точно так – величезна кількість виборів. А крім виборів Європа ближче географічно до України і вона більше зацікавлена, ніж США. США також зацікавлені, тому що на карту поставлений їхній імідж та гегемонія. І за цим уважно слідкує той же Китай", – сказав політолог.

Байден та Сі могли домовитися, аби Китай у цей період не ескалював ситуацію. Та невідомо, що цього може не статися після виборів. Сі вигідно залишитися з Байденом, якщо обирати нарівні з Трампом.

"Європа зі страху і прагматизму буде ще більше підсилювати підтримку Україну. Тому у 2024 році я очікую кращі результати. Половину країни ви звільнили і Росія однозначно цю війну не виграла. Ви зберегли свою країну, державність. Інша справа – треба звільняти надалі", – додав Раміз Юнус.

Чи отримуватиме Україна допомогу у 2024 році: аналітика експертів

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк зазначив, що Україна отримає допомогу від США. Там розуміють, що інвестиція в ЗСУ дозволить їм отримати багато важливих переваг.

США можуть ухвалити позитивне рішення щодо виділення Україні 61 мільярду доларів наприкінці січні або початку лютого 2024 року. Це можливість убезпечитись від внутрішньополітичних процесів у США на період виборів.

Найбільшу проблему уявляють MAGA-республіканці – невелике коло ультрарадикальних трампістів. Їм вигідно, аби питання не вирішувалося до виборів. Утім, їх меншість. Разом з цим може вже не бути гарантовано стабільної підтримки, як раніше.