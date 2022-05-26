Військова допомога є дуже цінною, – Зеленський зустрівся з прем'єркою Фінляндії Санні Марін

Очільниця уряду Фінляндії Санна Марін 26 травня здійснила візит до столиці України. Фінську прем'єрку прийняв президент Володимир Зеленський.

Зеленський подякував прем'єрці Фінляндії за підтримку

Після зустріч глава держави заявив, що для України дуже цінна військова допомога з боку Фінляндії. Окрім зброї, за словами Зеленського, для України важлива єдність щодо санкційної політики проти Росії та підтримка європейської інтеграції нашої країни.

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Володимир Зеленський висловив подяку Санні Марін за візит у Київ та підтримку України під час війни з Росією.

Для нас військова допомога Фінляндії є дуже цінною. Зброя, санкційна політика та єдність наших партнерів у питанні вступу України в ЄС – це те, що може забезпечити міцність в обороні нашої землі. Дякую прем'єр-міністерці Фінляндії Санні Марін за візит і віддану підтримку,

– написав президент у своїх соціальних мережах.

Санна Марін відвідала Ірпінь

Глава фінського уряду у рамках візиту до України відвідала місто Ірпінь, яке постраждало від російських військових під час окупації.

Марін зустрілася із секретаркою Ірпінської міської ради Анжелою Макеєвою.

Прем'єр-міністерці Фінляндії показали наслідки російської окупації. Також з Марін обговорили питання допомоги у відновленні Ірпені.

Додамо, що у квітні президент Зеленський звернувся до парламенту Фінляндії. Тоді глава держави закликав Фінляндію приєднатися до відбудови України, зокрема у сфері освіти.

Фінляндія розпочала курс у НАТО

Фінляндія разом зі Швецію підтримують Україну у війні з Росією. Більше того, російська агресія змусила змінити позицію Гельсінкі та Стокгольма щодо військового нейтралітету.

На тлі війни в Україні обидві країни вирішили вступити до НАТО і 18 травня офіційно подали заявку на вступ до Альянсу. Президент Зеленський заявляв, що саме Росія підштовхнула фінів та шведів до рішення вступити в НАТО. Тепер кордони НАТО можуть межувати з Росією.

За прогнозами експертів, що скандинавські країни можуть отримати членство вже на наступному саміті НАТО, який відбудеться влітку в Мадриді. При цьому вони вступлять до Альянсу без так званого ПДЧ (план дії щодо членства).

Наразі вступ Фінляндії та Швеції до НАТО намагається блокувати Туреччина, яка звинувачує ці країни в тероризмі.

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