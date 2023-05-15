Навчання українських пілотів може початись вже зараз, – Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що двері для навчання пілотів Збройних Сил до його країни – відкриті. Якщо сприймати цю заяву прямо, то українські льотчики можуть вирушити до Парижа хоч завтра.

Український лідер Володимир Зеленський відвідав Париж, де зустрівся з Макроном. Під час цього у Єлисейському палаці пообіцяли виділити нашій державі військову допомогу. Також опісля в інтерв'ю глава Франції зробив заяву стосовно навчань українських пілотів.

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"Двері відриті"

Слід сказати, що формулювання про "відкриті двері" є для європейських політиків способом відповісти на будь-які незручні питання. Однак якщо Макрон цього разу не злукавив, то українські пілоти вже найближчим часом можуть вирушити у Францію на навчання. Себто варто сприймати цю заяву як запрошення.

Навчання (пілотів – 24 Канал) може розпочатися зараз,

– сказав французький лідер, наголосивши, що воно може відбуватися з "європейськими країнами, які готові" долучитись до цього.

Окрім того, він натякнув, що зараз також ведуться активні перемовини зі США стосовно цього. Хоча й більше нічого конкретного не сказав.

"Створюємо коаліцію"

У своєму традиційному зверненні за 15 травня Володимир Зеленський наголосив, що Україна створює коаліцію для тренування пілотів на сучасних західних літаках.

Власне, до неї уже доєдналася Велика Британія, Польща, а також, очевидно, у недалекій перспективі має це зробити Франція та інші партнери. І йдеться саме про навчання на винищувачах F-16.

Як зазначали в уряді у Лондоні, вже влітку Велика Британія розпочне навчання українських пілотів на літаках F-16. У заяві мовиться про те, що буде адаптована програма, яку використовують британські льотчики, аби передати українцям навички пілотування, які вони зможуть застосовувати на інших типах літаків.

За словами президента Франції, головна стратегія Парижа зараз – допомогти Україні організувати контрнаступ у потрібний момент, аби Київ "міг повернути всіх за стіл перемовин" на власних, вигідних умовах та "забезпечити для себе міцний мир".