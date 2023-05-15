Навчання українських пілотів може початись вже зараз, – Макрон
Джерело:TF1
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що двері для навчання пілотів Збройних Сил до його країни – відкриті. Якщо сприймати цю заяву прямо, то українські льотчики можуть вирушити до Парижа хоч завтра.
Український лідер Володимир Зеленський відвідав Париж, де зустрівся з Макроном. Під час цього у Єлисейському палаці пообіцяли виділити нашій державі військову допомогу. Також опісля в інтерв'ю глава Франції зробив заяву стосовно навчань українських пілотів.
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"Двері відриті"
Слід сказати, що формулювання про "відкриті двері" є для європейських політиків способом відповісти на будь-які незручні питання. Однак якщо Макрон цього разу не злукавив, то українські пілоти вже найближчим часом можуть вирушити у Францію на навчання. Себто варто сприймати цю заяву як запрошення.
Навчання (пілотів – 24 Канал) може розпочатися зараз,
– сказав французький лідер, наголосивши, що воно може відбуватися з "європейськими країнами, які готові" долучитись до цього.
Окрім того, він натякнув, що зараз також ведуться активні перемовини зі США стосовно цього. Хоча й більше нічого конкретного не сказав.
"Створюємо коаліцію"
- У своєму традиційному зверненні за 15 травня Володимир Зеленський наголосив, що Україна створює коаліцію для тренування пілотів на сучасних західних літаках.
- Власне, до неї уже доєдналася Велика Британія, Польща, а також, очевидно, у недалекій перспективі має це зробити Франція та інші партнери. І йдеться саме про навчання на винищувачах F-16.
- Як зазначали в уряді у Лондоні, вже влітку Велика Британія розпочне навчання українських пілотів на літаках F-16. У заяві мовиться про те, що буде адаптована програма, яку використовують британські льотчики, аби передати українцям навички пілотування, які вони зможуть застосовувати на інших типах літаків.