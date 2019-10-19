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      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ ВЕРХОВНА РАДА
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      Військові навчання РФ у Криму: чим вихваляється агресор та кого боїться у Чорному морі

      Крим.Реалії 148 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – військові навчання провели на 30 полігонах, зокрема і в окупованому Криму. Задіяли понад 8 тисяч військових, із Криму на материк перекинули винищувачі Су-27, їх транспортували Керчинським мостом. Під час навчань на острові перевірили систему протиповітряної оборони та випробували ракетні комплекси.

      Також у випуску:

      Масове вбивство у коледжі Керчі: чи з’ясувало слідство причини та як живуть постраждалі.

      Як лікар з Нігерії став кримським політиком.

      Ведучий:

      Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Крим.Реалії Новини Росії Зброя Новини Криму
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