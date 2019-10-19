Військові навчання РФ у Криму: чим вихваляється агресор та кого боїться у Чорному морі
У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – військові навчання провели на 30 полігонах, зокрема і в окупованому Криму. Задіяли понад 8 тисяч військових, із Криму на материк перекинули винищувачі Су-27, їх транспортували Керчинським мостом. Під час навчань на острові перевірили систему протиповітряної оборони та випробували ракетні комплекси.
Також у випуску:
Масове вбивство у коледжі Керчі: чи з’ясувало слідство причини та як живуть постраждалі.
Як лікар з Нігерії став кримським політиком.
Ведучий:
Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.
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