Військові навчання РФ у Криму: чим вихваляється агресор та кого боїться у Чорному морі

У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – військові навчання провели на 30 полігонах, зокрема і в окупованому Криму. Задіяли понад 8 тисяч військових, із Криму на материк перекинули винищувачі Су-27, їх транспортували Керчинським мостом. Під час навчань на острові перевірили систему протиповітряної оборони та випробували ракетні комплекси.

Також у випуску: Масове вбивство у коледжі Керчі: чи з’ясувало слідство причини та як живуть постраждалі. Як лікар з Нігерії став кримським політиком. Ведучий: Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.