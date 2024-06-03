Повний перегляд оборони: на що доведеться піти Росії через дозволи бити по її території

За даними ЗМІ, Франція та Велика Британія не забороняли Україні бити ракетами Storm Shadow/SCALP по території Росії. Це створить проблеми окупантам.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт з Ізраїлю Давид Гендельман, зауваживши, що найголовніше – це саме дозвіл завдавати ударів по території Росії.

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Що робитиме Росія

Як наголосив Гендельман, зараз усі очікують на те, аби Сполучені Штати нарешті дозволили завдавати ударів по Росії ракетами ATACMS. Але насправді важливо, що цей процес загалом вже зрушив з місця.

Головне, що є вже рішення. Далі все підтягнеться. Колись були розмови щодо Криму. Зараз про це взагалі забули. Далі все залежить від кількості, яку українська авіація зможе запускати. Зрозуміло, що це не "вундерваффе". Але це додаткові можливості та додаткову шкоду противнику,

– сказав Гендельман.

Такі можливості змусять окупантів переглядати концепції оборони на військових об'єктах, які розташовані в деяких прикордонних з Україною областях. Також такі удари змусять їх розтягувати системи ППО. Але варто розуміти, що навряд чи це зможе одразу переламати війну.

Такі удари різко війну не переломлять. Але взагалі нічого цю війну не зможе переламати, окрім ядерної зброї,

– зауважив Гендельман.

Удари по Росії: коротко