Військовий прокурор Анатолій Матіос подав до суду на Віктора Муженка

Через заборону Генштабу військовим прокурорам відвідувати місця дислокації військових частин без письмового дозволу головний військовий прокурор Анатолій Матіос подав до суду на начальника Генштабу ЗСУ Віктора Муженка.

Про це Матіос заявив у інтерв'ю "112 Україна".

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"Я подав позов до суду, який і має з'ясувати, правомірні дії Генштабу або неправомірні", – сказав він.

Посадовець додав, що відповідачем у позові виступає Муженко та юридичне управління Генштабу ЗСУ.