Що чекає на українських чоловіків без паспортів у Польщі: пояснення уряду

З 23 квітня дипломатичні відомства тимчасово призупинили надавати консульські послуги для військовозобов'язаних чоловіків за кордоном. У Польщі повідомили, що підуть на зустріч особам, які не встигли отримати паспорти.

Після того, як постанова Кабміну набула чинності, військовозобов'язані громадяни, які перебувають за кордоном, втратили можливість оформити паспортні документи. Спершу у Міноборони Польщі заявили, що українських чоловіків можуть депортувати на батьківщину. Втім, у МЗС країни запевнили, що цього не станеться.

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Чоловіків не видаватимуть Україні

Так, міністр закордонних справ Польщі Марчін Кєрвінський заявив, що для українськиї біженців продовжать тимчасовий захист, який спливає 30 червня.

Ті, хто не матимуть паспортів будуть підлягати тимчасовому захисту. Польща буде охороняти їх права і нікому не передасть їх приватних даних, зокрема Україні,

– заявив Кєрвінський.

Нагадаємо, що це рішення польської влади пролунало на тлі нещодавного висловлювання міністра оборони країни Владислава Косіняк-Камиша , який не виключив ймовірності того, що громадян призовного віку можуть повернути в Україну. Втім, за його словами, останнє слово залишається за українською стороною.

Чиновник пояснив, що Варшава неодноразово пропонувала Києву допомогти у поверненні військовозобов'язаних.

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