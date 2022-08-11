Світ усвідомлює ризики, – у "Слузі народу" припустили, чи ЄС таки заборонить видачу віз росіянам
Президент Зеленський закликав країни Заходу заборонити усім росіянам отримувати туристичні візи та перетинати кордони цивілізованих країн. Він пояснив, що поки росіяни зазіхають на чужі території, вони мають жити лише у "своєму світі".
Нагадаємо, що в Європі ініціаторкою повної заборони видачі туристичних віз до ЄС громадянам росії виступила Естонія. Однак деякі інші країни-члени поки утримуються від такого рішення. Про це 24 каналу розказав нардеп від "Слуги народу" Олег Дунда.
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Він вважає, що зараз все йде до того, що видачу туристичних віз представникам росії все-таки заборонять, адже світ поступово починає розуміти, які ризики несе для них країна-агресорка.
З самого початку це було незрозуміло, вони намагалися усіляко якось повернутися до 23 лютого, вдати, ніби нічого не відбувається. Але з часом ця війна починає перевертати мізки в європейських громадян,
– зауважив Дунда.
Першочергово такий "переворот свідомості" відбувається в країнах так званої Нової Європи, а далі й інші держави починають слідувати за ними, немов вагони одного потяга.
Ба більше, на думку нардепа, Велика Британія, Скандинавські країни, США, хоч і не належать до ЄС, але мають розуміння того, що така імперія як росія існувати не повинна. Навіть президент Франції Еммануель Макрон нещодавно публічно назвав росією "однією з останніх колоніальних імперій".
"Відповідно, вона має померти. Не фізично, а політично. Такої країни не повинно існувати, мають бути окремі національні держави – Татарстан, Калмикія та інші, а також середнього розміру національна держава росія", – вважає Олег Дунда.
Усе, що зараз відбувається, зокрема й візові санкції – це інструменти демонтажу російської імперії,
– підсумував він.
Олег Дунда прокоментував потенційну заборону видачі туристичних віз росіянам: дивіться відео
Як у Європі ставляться до заборони в'їзду для росіян
- 9 серпня прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас закликала Євросоюз заборони видачу туристичних віз громадянам росії. Вона зауважили, що відвідування Європи – це не право людини, а привілей, і росіяни не повинні його мати.
- Крім того, там почали діяти не лише на словах, і оголосили про те, що вже з 18 серпня громадяни росії не зможуть потрапити до Естонії за шенгенськими візами.
- За інформацією журналіста Рікарда Йозвяка, в ЄС вже триває підготовка до обговорення такої заборони для росіян, однак прийняти таке кардинальне рішення там навряд чи готові.
- Раніше у Єврокомісії пояснювали, чому не можуть ухвалити повну заборону віз для росіян. Мовляв, санкції спрямовані на російську владу та еліту, а існує група людей, яким у будь-якому випадку повинні надаватися візи.