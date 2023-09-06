Може стати переломним: чим важливий імовірний візит Блінкена до України

Вже у середу, 6 вересня, до України може приїхати державний секретар США Ентоні Блінкен. Для України це може свідчити про дуже важливі майбутні рішення Вашингтону.

Можливий приїзд Ентоні Блінкена свідчить про бажання США краще дізнатись, які зараз першочергові потреби ЗСУ в межах контрнаступу. Такою думкою в ефірі 24 Каналу поділився політолог Ігор Рейтерович.

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Чого очікувати від імовірного візиту

Візит офіційно не анонсований, тож порядок денний невідомий. Однак можна припустити, що зустріч буде дуже приємною та продуктивною для України. Нагадаємо, що кожен візит держсекретаря США до Києва закінчувався оголошенням нового пакету військової допомоги.

Ми можемо очікувати на таку заяву і цього разу, тим паче є цілий перелік усього, що нам потрібно. Думаю, що важливість цього візиту і в оцінці ситуації на фронті на місці. Тобто він зможе поспілкуватись з нашим військово-політичним керівництвом,

– зауважив Ігор Рейтерович.

Звісно, Штати отримують певну інформацію, як від України, так і від власної розвідки. Однак зовсім інша справа – безпосередня розмова вже на українській території. Тут мовиться і про обговорення перспектив контрнаступу, і про необхідне озброєння, і про подальші плани.

"Блінкен тут виконує роль посередника. Пан Блінкен показав себе прибічником наданні України зброї, яка нам справді потрібна. Можливо, цей візит стане переломним. Пояснять, чого нам не вистачає у контексті контрнаступу", – наголосив політолог.

Очевидно, що Україна не може конкурувати з Росією в кількості мобілізованих, банально через велику різницю у кількості населення. Тож балансувати це можливо, наприклад, за допомогою надання Україні далекобійних ракет. Зокрема подейкують, що саме Ентоні Блінкен є одним з лобістів надання нам ATACMS.

Тож не виключено, що почувши про потреби ЗСУ, так би мовити, з перших уст, Блінкен порушить це питання у Вашингтоні.

Ігор Рейтерович про візит Ентоні Блінкена до України: дивитись відео

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