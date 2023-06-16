У бомбосховищі опинились випадково: чому делегація ПАР не почула російський friendly fire

Під час візиту делегації ПАР до Києва 16 червня Росія атакувала столицю України "Калібрами" та "Кинджалами". Однак лідери країн Африки нібито нічого не почули.

Це 24 Каналу прокоментував політолог Олег Лісний. На його думку, члени делегації зробили політичну заяву, щоб коли вони приїдуть до Санкт-Петербурга 17 червня, не довелося нічого пояснювати.

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"Це демонструє інфантильність і несамостійність цієї делегації. Не почути й не побачити вони не могли. Вони усвідомлювали ризики", – сказав Лісний.

Ця поїздка від самого початку була мертвонародженою, адже будь-який справедливий мир має базуватись на українських підвалинах.

У чому переваги візиту

Лідери африканських держав прибули в Київ, щоб представити власний "мирний план" щодо війни Росії проти України. Мовиться про якнайшвидше відновлення переговорів між країнами. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що будь-які переговори можливі лише після виведення російських військ з усієї території нашої держави.

Передусім позитивним є те, що Україна прийняла делегацію ПАР. У такий спосіб наша країна демонструє відкритість до діалогу. Так, ми всіх слухаємо, але не на всіх реагуємо.

Крім того, до Києва завітали африканські високопосадовці, про яких робитимуть сюжети їхні ЗМІ. Це можна буде використати, щоб донести свою позицію.

"У спільних зверненнях президент Володимир Зеленський зможе донести певні меседжі. Хоч вони й не зруйнують кригу, але проникнуть на територію цих країн", – констатував Лісний.

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