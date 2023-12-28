Є глобальні інтереси, – політтехнолог про плани Туска відвідати Україну
Новий прем'єр Польщі Дональд Туск планує відвідати Україну. Ймовірно, ця поїздка стосуватиметься не лише блокади українсько-польського кордону, але й проблем, які пов'язані з війною.
Україна донедавна мала інший рівень підтримки у Польщі. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, згадавши, як президент Анджей Дуда їздив різними європейськими країнами та переконував їхніх лідерів підтримувати нашу державу.
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Яка мета візиту прем'єра Польщі
"Дональд Туск є чудовим дипломатом і професіоналом своєї справи. Він розставляє правильні акценти та не хоче фокусуватися лише на питанні кордону, бо є інші глобальні інтереси. Наприклад, щодо постачання зброї, євроінтеграції України", – розповів Борис Тизенгаузен.
Під час зустрічі українській стороні доведеться обговорити як позитивні, так і негативні моменти. Також треба буде відновлювати рівень довіри, який існував на початку повномасштабної війни. Адже після виборів у Польщі, зернових проблем, протесту перевізників багато чого змінилося.
"Є проблема через те, що Україна користується пільгами, завдаючи непряму шкоду польським перевізникам. Це питання також треба владнати", – додав політтехнолог.
Позиція Туска щодо України
- Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск готується відвідати Україну. Ще не відомо, коли відбудеться візит, втім Туск зазначив, що йому "трохи соромно" говорити про блокаду кордону, зважаючи на ситуацію, в якій перебуває Україна. Протести на кордоні він назвав драматичними, але зауважив, що проситиме протестувальників припинити блокування через те, що Росія веде війну проти України.
- Раніше, під час саміту ЄС – Західні Балкани 14 грудня, Туск прокоментував зустріч з Володимиром Зеленським. Він сказав, що "коли друзі запрошують, я маю там бути". Взаємини з українським президентом він охарактеризував як дружні.
- У своїй інавгураційній промові Дональд Туск також згадав про Україну. Він наголосив на єдності та заявив, що завданням уряду стане "голосно і рішуче вимагати від усієї західної спільноти повної допомогти Україні у цій війні". Політик додав, що робитиме це з першого дня на новій посаді.