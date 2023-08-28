Ердоган приїде в гості до Путіна: у Bloomberg розповіли, коли саме

Ердоган хоче обговорити з Путіним експорт українського зерна. Президент Туреччини не полишає надію повернути Кремль до зернової угоди.

Президент Туреччини готується вмовляти Путіна відновити зернову ініціативу. Ердоган впевнений, що зерновий коридор не зможе функціонувати без Росії.

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Коли саме Ердоган прибуде до Росії

Довгоочікувана зустріч турецького лідера з очільником Кремля може відбутися вже наступного тижня. У ЗМІ називають датою ймовірного візиту Ердогана до Росії 8 вересня.

Президент Туреччини має намір "заскочити на вогник" до Путіна перед тим, як вирушити до Індії для участі в саміті "Групи 20", який пройде 9 – 10 вересня у Нью-Делі.

Прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков теж наголосив, що приїзд Ердогана запланований на найближчий час, втім, не уточнив, який саме.

В Анкарі підтвердили візит Ердогана

У правлячій партії підтвердили, що Ердоган приїде до Росії наступного тижня, пише турецьке видання Daily Sabah.

"Президент Ердоган досі провадив інтенсивну дипломатію, щоб запобігти глобальній продовольчій кризі", — заявив речник "Партії справедливості та розвитку" Омер Челік. Він також уточнив, що зустріч президентів відбудеться у Сочі.

Чого домагається Ердоган

Президент Туреччини впевнений, що альтернативного шляху, крім чорноморського, для експорту українського зерна не існує. І допоки Україна разом із союзниками перебуває у пошуку інших способів для транспортування свого збіжжя без участі Росії, Ердоган хоче повернути Путіна до старої угоди.

Минулого тижня на саміті Кримської платформи Ердоган закликав у цей період уникати дій, які б могли посилити напруженість і порушити мир у Чорному морі.

Слід зазначити, що експерти доволі оптимістично позирають на ініціативу Ердогана. Оскільки глава Туреччини навіть після початку повномасштабної війни підтримував із Путіним міцний контакт. Зокрема, у 2023 році вони мали щонайменше 10 телефонних розмов, а також провели відеоконференцію, присвячену доставці російського ядерного палива на турецький завод "Аккую" у квітні.

Зернова угода: Туреччина і Росія