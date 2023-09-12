Путін проситиме, і це вже красномовно: у ГУР розкрили список побажань Кремля до Кім Чен Ина

Кім Чен Ин прибув до Росії для зустрічі з очільником Кремля. У ГУР розповіли про очікування Путіна від візиту його північнокорейського колеги.

У ЗМІ раніше писали, що Кім та Путін домовлятимуться про постачання зброї. Представник ГУР Андрій Юсов припустив, що проситиме росіянин у корейця.

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Список побажань від Кремля

12 вересня стало відомо, що президент КНДР Кім Чен Ин таки доїхав до російського Владивостоку. Раніше у ЗМІ писали, що у Росії неабияк готуються до приїзду чи не єдиного союзника – посилюють на залізничній станції заходи безпеки. Ця метушня навколо довгоочікуваного гостя недаремна. Кремль хоче, аби той поставив йому зброю.

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Путін буде просити. І цей факт вже звучить красномовно,

– наголосив розвідник.

Росіяни називають себе великою державою, другою армією у світі, однак звертаються до інших держав по допомогу.

Путін продовжує шукати шляхи поповнення свого збройного арсеналу для використання його у війні проти України. За словами представника ГУР, Путін прагне, аби Північна Корея поставила йому артилерійські снаряди, озброєння, зброю і БК радянських зразків. Власне про це саме благав міністр оборони Росії Сергій Шойгу під час свого останнього візиту до КНДР.

Немає сумнівів у тому, що всі побажання російського диктатора будуть задоволені, зауважив Юсов.

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