Макрон знову переніс візит в Україну: Politico дізналося справжню причину такого рішення
Джерело:Politico
Президент Франції Еммануель Макрон вже втретє переніс свій візит в Україну. Цього разу це сталося на тлі напруженості у відносинах із союзниками після різких заяв Макрона щодо Росії, пише Politico.
У неділю, 10 березня, Єлисейський палац заявив, що візит Макрона до України відбудеться протягом "найближчих кількох тижнів".
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У Франції відкинули припущення, що поїздку відклали з міркувань безпеки після того, як російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі. Тоді російська ракета вдарила за 500 метрів від місця, де був грецький прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс разом із президентом Зеленським.
За словами видання, Макрон останніми тижнями посилив антиросійську риторику, чим викликав "роздратування союзників", а особливо це стосується Німеччини.
Макрон вирішив не поспішати в Київ і зараз хоче "виділити необхідний час" для переговорів із союзниками, щоб приїхати в Україну "з відчутними результатами",
– цитують журналісти слова французьких дипломатів.
Співрозмовники видання додають, що наразі "потрібен час" на формування коаліцій і укладання домовленостей з партнерами.
Резонансна заява Макрона: що відомо
- Президент Франції 26 лютого сказав під час спілкування з журналістами, що існує можливість, що в Україну будуть направлені війська НАТО. Він уточнив, що це питання наразі не узгоджене між партнерами. Французький лідер зазначив, що багато, хто каже зараз "ніколи", виступали й проти надання Україні танків, літаків, ракет.
- Очільник МЗС Франції Стефан Сежурне наголосив, що в разі відправлення західних військ в Україну вони не братимуть участі в бойових діях. Водночас за його словами, Париж "повинен розглянути нові дії на підтримку України". Мова про розмінування, кіберзахист, виробництво зброї на місці, на українській території.
- Пізніше Макрон наголосив, що заява була зважена та продумана. Також 4 березня він знову висловився з цього приводу, зазначивши, що не можна відкидати того, що відправлення військ НАТО в Україну відбудеться. Проте це не означає, що це може статися "в найближчому майбутньому". Водночас він заявив, що розпочинається дискусія про це. Також союзники розмірковують "про все, що можна зробити, щоб підтримати Україну".