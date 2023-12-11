Корисний усім: як візит Зеленського до США може вплинути на підтримку України
У вівторок, 12 грудня, Президент України Володимир Зеленський виступить зі зверненням на засіданні сенаторів США, а також зустрінеться із президентом Джо Байденом. Цей візит дуже корисний для України, а також для демократів та республіканців.
Таку думку 24 Каналу озвучив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. За його словами, цей візит свідчить про поглиблення співпраці України та США.
Дивіться також Момент X для дипломатії: чому цей тиждень може стати визначальним для України в 2024 році
Значення візиту Зеленського до США
Валерій Клочок переконаний, що у США приймуть рішення про виділення коштів на допомогу Україні. Присутність Володимира Зеленського додасть актуальності цьому питанню та означатиме, що Білий дім працює над підтримкою нашої держави.
Коли є заява, що Білий дім буде змушений піти на компроміси з республіканцями щодо збільшення фінансування та іншого, присутність Зеленського буде корисна і для одних, і для інших (демократів та республіканців – 24 Канал). Зокрема, і для нас,
– вважає він.
Для України важливе налагодження співпраці у військовій сфері зі США. Деякі зрушення вже є, військово-промисловий комплекс України розвивається.
Те, що Володимира Зеленського запросили і республіканці, і демократи виступити на засіданні сенаторів США, свідчить, що обидві партії зацікавлені продовжувати підтримку України.
Зеленський у США: що відомо
- 10 грудня Володимир Зеленський прибув до Аргентини. Він був присутнім на інавгурації новообраного президента Хав'єра Мілея. Український лідер мав нагоду поспілкуватися з аргентинським президентом.
- Повідомлялося, що після робочого візиту до Аргентини Володимир Зеленський вирушить до США. Президент Штатів Джо Байден запросив українського лідера до Білого дому на зустріч у вівторок, 12 грудня, "щоб підкреслити непохитну відданість Сполучених Штатів підтримці народу України, який захищається від жорстокого вторгнення Росії".
- Також Володимир Зеленський зранку 12 грудня виступатиме на зустрічі для всіх сенаторів на запрошення лідера демократів Чака Шумера, а також лідера республіканців Мітча Макконнелла.
- Крім того, президент України зустрінеться зі спікером Палати представників Майком Джонсоном.