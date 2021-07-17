Візит Зеленського до США у липні не відбудеться, – ЗМІ

17 липня 2021 , 11:40
Читать новость на русском

Українська сторона раніше повідомляла, що візит Володимира Зеленського до США може відбутися вже у липні. Водночас наразі у Штатах пропонують запланувати прибуття українського лідера на другу половину серпня.

У Вашингтоні наполягають, що візит Зеленського має відбутися ще до урочистостей з нагоди Дня Незалежності України. Остаточне рішення сторони наразі не ухвалили.

Зауважте Байден і Путін зробили ставки

Вашингтон пропонує Києву провести цей візит в кінці серпня (але до Дня Незалежності України), що викликає крайнє незадоволення української сторони,
– мовиться у повідомленні.

За даними ЗМІ, після першої телефонної розмови глави Офісу Президента Андрія Єрмака та заступниці держсекретаря Вікторії Нуланд сторони ще тричі узгоджували тексти повідомлень.

У процесі погодження деталей американська сторона викреслила слово "липневий" з українського повідомлення. Такі зміни викликали незадоволення української сторони.

Зверніть увагу! Водночас інші ЗМІ з посиланням на джерела в ОП повідомляють, що зустріч, найімовірніше, може відбутися  на початку серпня
.

Візит Зеленського до США: головне

  • До Вашингтона Володимира Зеленського запросив під час телефонної розмови Джо Байден. Український лідер зауважив, що "дуже очікує на зустріч, щоб обговорити шляхи розширення стратегічної співпраці України та США".
  • Згодом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив: візит Зеленського до Штатів може відбутися вже у липні. 
  • Станом на 15 липня у Білому домі запевнили, що з нетерпінням очікують Зеленського, однак конкретної дати візиту наразі немає.
Автор: Мар'яна Бекало