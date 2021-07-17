Візит Зеленського до США у липні не відбудеться, – ЗМІ

Українська сторона раніше повідомляла, що візит Володимира Зеленського до США може відбутися вже у липні. Водночас наразі у Штатах пропонують запланувати прибуття українського лідера на другу половину серпня.

У Вашингтоні наполягають, що візит Зеленського має відбутися ще до урочистостей з нагоди Дня Незалежності України. Остаточне рішення сторони наразі не ухвалили.

Зауважте Байден і Путін зробили ставки

Вашингтон пропонує Києву провести цей візит в кінці серпня (але до Дня Незалежності України), що викликає крайнє незадоволення української сторони,

– мовиться у повідомленні.

За даними ЗМІ, після першої телефонної розмови глави Офісу Президента Андрія Єрмака та заступниці держсекретаря Вікторії Нуланд сторони ще тричі узгоджували тексти повідомлень.

У процесі погодження деталей американська сторона викреслила слово "липневий" з українського повідомлення. Такі зміни викликали незадоволення української сторони.

Візит Зеленського до США: головне

До Вашингтона Володимира Зеленського запросив під час телефонної розмови Джо Байден. Український лідер зауважив, що "дуже очікує на зустріч, щоб обговорити шляхи розширення стратегічної співпраці України та США".

Згодом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив: візит Зеленського до Штатів може відбутися вже у липні.

Станом на 15 липня у Білому домі запевнили, що з нетерпінням очікують Зеленського, однак конкретної дати візиту наразі немає.