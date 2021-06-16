Офіс Президента обговорив з послами візит Зеленського до США

В Офісі Президента обговорили підготовку візиту Зеленського у Білий дім. До того ж дипломати США і команда президента поспілкувалися про розширення співпраці.
У Києві заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець зустрівся з аташе з питань оборони Бріттані Стюарт та іншими представниками Посольства США в Україні. У фокусі було питання підготовки візиту Володимира Зеленського до Білого дому.
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Співпраця України і США
Роман Машовець відзначив, що рішення США надати Україні військову допомогу в межах у розмірі 150 мільйонів доларів, є важливим для зміцнення української обороноздатності.
Під час зустрічі говорили про:
- підготовку двосторонніх угод про поглиблення оборонної співпраці,
- розвиток проєктів у сфері досліджень та випробувань,
- надання Україні безпекової допомоги США.
На зустрічі торкнулися і ключових питань реформування сектору безпеки та оборони України.
Аташе з питань оборони Бріттані Стюарт розповіла про роботу, яку проводить американське посольство з підготовки до візиту Володимира Зеленського до США. Вона запевнила у незмінній підтримці українського сектору безпеки й оборони.Зауважимо, що на саміті 16 червня Джо Байден не запросив Володимира Путіна до США. Водночас і лідер Кремля не кликав президента США до себе.
Зеленський полетить у США
- Під час бесіди телефоном 7 червня Володимир Зеленський отримав запрошення від Джо Байдена відвідати Білий дім.
- Поїде у США президент України вже цього літа.
- Зеленський розповів, що дуже очікує цієї зустрічі.
- Востаннє з офіційним візитом президент України був у вересні 2019 року.