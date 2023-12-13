Є чіткі й досяжні пріоритети, – Зеленський розкрив деталі зустрічі з Байденом

Президент України під час свого візиту до США зустрівся з американським лідером Джозефом Байденом. Володимир Зеленський подякував президенту Сполучених Штатів за військову допомогу та розповів плани на 2024 рік.

За словами Зеленського, він радий повернутися в Білий дім. Це його третя поїздка до США з початку повномасштабної війни.

Дивіться також Момент X для дипломатії: чому цей тиждень може стати визначальним для України у 2024 році

Допомога Україні від США

Президент України висловив свою вдячність Сполученим Штатам за підтримку України. Зокрема це стосується оголошеного пакету військової допомоги у розмірі 200 мільйонів доларів.

У Чорному морі ми здолали російський флот. Наш морський експорт відновився та зміцнює як нашу економіку, яка зараз зростає на 5%, так і глобальну продовольчу безпеку,

– розповів Президент України.

За його словами, Київ і Вашингтон рухаються у правильному напрямку. Під час зустрічі із Джозефом Байденом вони обговорювали шляхи просування вперед.

У нас є чіткі й досяжні пріоритети на 2024 рік, серед яких позбавлення Росії переваги в повітрі та зрив її наступальних операцій, спільне виробництво озброєнь, використання заморожених російських активів для підтримки України,

– сказав Зеленський.

Він також наголосив, що свобода має бути добре озброєна й добре захищена.

Візит Зеленського до США: що відомо