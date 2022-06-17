Візьмемо Херсон – зможемо відрізати Крим від росіян,– військовий експерт

Збройні Сили України наближаються до Херсону, тож незабаром вони можуть деокупувати місто. Якщо це дійсно вдасться зробити, то наші військові цим відріжуть Крим від російських загарбників.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, Херсон для окупантів – це ключ до анексованого Криму.

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Експерт наголосив, що якщо ЗСУ візьмуть Херсон, то зможуть відрізати кримський півострів від російських військ.

Цим самим ми припинимо постачання техніки та озброєння через Крим. Тому Херсон має стратегічне значення,

– заявив Жданов.

Військовий експерт не виключає варіанту, що росіяни просто втечуть з Херсону, щоб не воювати проти ЗСУ. Адже стійкість оборони в першу чергу залежить від вмотивованості особового складу.

"Якщо росіяни готові вмирати за український Херсон, то вони будуть стояти на смерть. А якщо ні – то вони будуть відступати. І цієї мотивації більшості немає", – пояснив Жданов.

Жданов про можливий наступ Білорусі та контрнаступ на Херсонщині:



До слова, російська окупаційна "влада" вирішила створити залізничне сполучення між захопленими Кримом та частинами Херсонщини та Запоріжжя. Це хочуть почати робити вже з початку липня. Мовиться про 3 вагони, які возитимуть о 60 пасажирів.

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Міський голова окупованого Мелітополя Іван Федоров зауважив, що на Херсонщині українській військові перебувають вже на 10 – 15-кілометровій відстані від обласного центру, а на Запоріжжі просунулися на 5 – 10 кілометрів.

Водночас між окупантами на Херсонщині постійно спалахують сутички та перестрілки. Вони не можуть поділити між собою сфери впливу.

СБУ нещодавно оприлюднила чергове перехоплення російських загарбників на Херсонщині. У розмові вони скаржаться, що отримують добрячої прочуханки від Збройних Сил України.

Днями підрозділи ЗСУ влаштували феєрверк для мешканців тимчасово окупованої Нової Каховки. Вони знищили ворожий склад боєприпасів.

А протягом доби 16 червня українська авіація тричі вдарила по скупченню ворога. Зокрема в Херсонському, Каховському та Бериславському районах області.

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