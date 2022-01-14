Влаштують гучні розбірки в ООН: США планують відповісти на агресію Росії проти Україну
Джерело:Foreign Policy
Адміністрація Джо Байдена розбиратиметься з Москвою, якщо вона піде вглиб України. Гучну перепалку з Росією влаштують в Раді безпеки ООН.
У США хочуть підкреслити дипломатичну ізоляцію Росії. А також, за можливості, розірвати відносини держави-агресорки та Китаю.
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Пані-посол США в Організації Об'єднаних Націй Лінда Томас-Грінфілд повинна буде зустрітися із послом Росії Василем Небензею. Це буде серйозною перевіркою її навичок у дебатах.
США готують до потенційного протистояння
Сполучені Штати Америки вже обговорили із союзниками в Європі та Раді безпеки ООН військові дії Росії. Вони почали готуватися до публічного протистояння.
За інформацією ЗМІ, один із американських посадовців відзначив, що військова загроза Росії вдаряє в центр Статуту ООН. На його думку, треба звертати увагу на ймовірну кризу.
Росія – ізольована
Посадовець зауважив, що це покаже, наскільки Росія ізольована на світовій арені. Окрім цього, це дасть можливості США протистояти російській дезінформації.Відзначимо! На думку журналіста Ігоря Яковенка, в Росії більше немає дипломатії. Тому не існує шансів, що державу-окупантку сприйматимуть партнером в будь-яких переговорах.
Позиція США щодо агресії Росії
- У Держдепі США впевнені, що Захід повинен активно захищати Україну від російської агресії. Мовляв, мовиться про міжнародний мир.
- Держсекретар Ентоні Блінкен відзначив, що США готові збільшити оборонну підтримку для Києва.
- Заступниця Блінкена Вікторія Нуланд зауважила, що у Держдепі проінформовані, що Росія хоче дестабілізувати ситуацію всередині України.
- Венді Шерман вважає, що в питанні України можливий прогрес.
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