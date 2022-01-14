Влаштують гучні розбірки в ООН: США планують відповісти на агресію Росії проти Україну

Адміністрація Джо Байдена розбиратиметься з Москвою, якщо вона піде вглиб України. Гучну перепалку з Росією влаштують в Раді безпеки ООН.

У США хочуть підкреслити дипломатичну ізоляцію Росії. А також, за можливості, розірвати відносини держави-агресорки та Китаю.

Зверніть увагу США опублікують дані розвідки про плани Росії щодо України, – Білий дім

Пані-посол США в Організації Об'єднаних Націй Лінда Томас-Грінфілд повинна буде зустрітися із послом Росії Василем Небензею. Це буде серйозною перевіркою її навичок у дебатах.

США готують до потенційного протистояння

Сполучені Штати Америки вже обговорили із союзниками в Європі та Раді безпеки ООН військові дії Росії. Вони почали готуватися до публічного протистояння.

За інформацією ЗМІ, один із американських посадовців відзначив, що військова загроза Росії вдаряє в центр Статуту ООН. На його думку, треба звертати увагу на ймовірну кризу.

Росія – ізольована

Посадовець зауважив, що це покаже, наскільки Росія ізольована на світовій арені. Окрім цього, це дасть можливості США протистояти російській дезінформації.

Позиція США щодо агресії Росії

У Держдепі США впевнені, що Захід повинен активно захищати Україну від російської агресії. Мовляв, мовиться про міжнародний мир.

Держсекретар Ентоні Блінкен відзначив, що США готові збільшити оборонну підтримку для Києва.

Заступниця Блінкена Вікторія Нуланд зауважила, що у Держдепі проінформовані, що Росія хоче дестабілізувати ситуацію всередині України.

Венді Шерман вважає, що в питанні України можливий прогрес.

Зверніть увагу – США готові до війни із Росією: дивіться відео