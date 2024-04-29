Коли військові мають пройти ВЛК: у Міноборони назвали три умови

Військові мають проходити ВЛК не лише для встановлення придатності їх для служби. Міністерство оборони України передбачає ще три причини для проходження військово-лікарської комісії.

Функції військово-лікарської комісії зосереджені не лише на відборі за станом здоров'я військових. Є ще три умови, коли військові мають проходити ВЛК, і вони пов'язані безпосередньо з наслідками, отриманими внаслідок бойових дій.

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Зв'язок між травмою та службою

Перша умова проходження медичного огляду у військово-лікарській комісії (ВЛК) полягає у встановленні причинно-наслідкового зв'язку між травмою, пораненням або захворюванням та проходженням служби в ЗСУ. Військовослужбовцю необхідно отримати діагноз щодо конкретної проблеми: захворювання, травма, контузія, каліцтво або поранення. Рішення ВЛК знадобиться для отримання фінансових компенсацій.

Придатність до служби після травми

Ще одна умова проходження військово-лікарської комісії – визначення ступеня придатності до військової служби після перенесеного захворювання або травми. Якщо захворювання або травма не призвели до порушення функцій організму, то немає потреби у проходженні медичного огляду.

Необхідність подальшого лікування

Також може бути призначено ВЛК для визначення необхідності продовження лікування чи для призначення лікувальної відпустки. Крім того, на проходження військово-лікарської комісії можуть направити при переведенні в інший медичний заклад.

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