Є загиблі: влада Хмельниччини розповіла про наслідки удару

Під ранок 8 січня ворог завдав масованого удару по Україні. Під прицілом було чимало областей нашої держави. На жаль, відомо про жертв, зокрема у Хмельницькій області.

У Хмельницькій обласній військові адміністрації констатували, що загинули дві людини. Водночас Силам ППО вдалось збити дві ракети над регіоном.

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Удар по Хмельниччині

Як зазначили в ОВА, окупанти завдали ударів по об'єктах інфраструктури області.

Спалахнула пожежа, яку вирушили локалізовувати та ліквідовувати підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій.

На превеликий жаль, маємо вже двох загиблих людей. І це велика втрата, бо відновити і відбудувати можна все, окрім людського життя.

Водночас заступник голови Офісу Президента Олексій Кулеба розповідав загалом про масований удар по Україні, згадуючи Хмельниччину: "Ворог випустив десятки ракет по мирних містах та селах України".

За словами посадовця, станом на 10:19, 8 січня було відомо про 33 постраждалих та декількох загиблих. Медики та рятувальники виїхали на місця подій, аби допомагати потерпілим та розбирати завали.

Більше про атаку

Важливо, що загарбники, з-поміж іншого, обстріляли ракетами Новомосковськ в Дніпропетровській області. Власне, атакували регіон, зокрема, "Кинджалом". Внаслідок цього спалахнула пожежа, яку рятувальники вирушили ліквідовувати.

За попередньою інформацією, відомо про 24 постраждалих, серед яких п'ятеро дітей: хлопчики 4 і 8 років, дівчатка 11, 16 та 17 років. В ОВА додали, що було пошкоджено три адмінбудівлі, дві заправки, п'ятиповерхівка та авто.

Слід сказати, що ворог зі самого ранку 8 січня бив по нашій державі. У Повітряних силах інформували про зліт бортів Ту-95МС, які є носіями крилатих ракет типу Х-101/Х-555/Х-55. Також був зафіксований зліт Ту-22м3, МіГ-31К, який є носієм "Кинджалів".

Разом з тим у Запоріжжі під прицілом опинились житлові райони. Голова ОВА Малашко констатував, що внаслідок ракетної атаки станом на 08:00 відомо про двох постраждалих – чоловіка та жінку.