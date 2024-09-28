Кількість загиблих внаслідок удару по лікарні в Сумах зросла

Росіяни вдарили по лікарні у Сумах зранку 28 вересня. На жаль, є загиблі та постраждалі.

Російські військові вдарили по лікарні двічі, повідомив голова МВС Ігор Клименко.

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Скільки жертв та поранених

За останніми даними ОВА, внаслідок удару по Сумах загинули 7 людей. Ще 12 зазнали важких поранень.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що серед загиблих є поліцейський. Ще один правохоронець зазнав поранень.

Імена жертв наразі не розкривають. На місці працюють рятувальники та правоохоронці, пошуково-рятувальна операція ще триває.

Правоохоронці скеровують людей у безпечні місця, дістають з-під завалів поранених, медики надають домедичну допомогу,

– повідомили у Національній поліції.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Вічна пам'ять.

Росіяни двічі влучили у медзаклад: подробиці терористичного удару

Росіяни вдарили по медичному закладу двома "Шахедами".

Коли окупанти влучили вперше, тоді загинула 1 людина та зруйнувалися перекриття декількох поверхів лікарні.

Після влучання розпочалася евакуація пацієнтів та персоналу – для допомоги людям на місце обстрілу прибули рятувальники та поліцейські. Однак під час евакуації хворих ворог завдав другого удару.

На жаль, внаслідок другого влучання кількість жертв значно збільшилася.

Відомо, що в місті розгортають штаб з ліквідації наслідків обстрілу. Туди можуть звертатися місцеві жителі, чиє майно постраждало чи пошкоджено внаслідок ворожої атаки. Телефон штабу: (066) 543 76 77.

Варто зазначити, що у ніч на 28 вересня окупанти атакували різні регіони України за допомогою дронів та ракет.

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