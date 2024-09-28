Кількість загиблих внаслідок удару по лікарні в Сумах зросла
Джерело:Ігор Клименко
Росіяни вдарили по лікарні у Сумах зранку 28 вересня. На жаль, є загиблі та постраждалі.
Російські військові вдарили по лікарні двічі, повідомив голова МВС Ігор Клименко.
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Скільки жертв та поранених
За останніми даними ОВА, внаслідок удару по Сумах загинули 7 людей. Ще 12 зазнали важких поранень.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що серед загиблих є поліцейський. Ще один правохоронець зазнав поранень.
Імена жертв наразі не розкривають. На місці працюють рятувальники та правоохоронці, пошуково-рятувальна операція ще триває.
Правоохоронці скеровують людей у безпечні місця, дістають з-під завалів поранених, медики надають домедичну допомогу,
– повідомили у Національній поліції.
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Вічна пам'ять.
Росіяни двічі влучили у медзаклад: подробиці терористичного удару
Росіяни вдарили по медичному закладу двома "Шахедами".
Коли окупанти влучили вперше, тоді загинула 1 людина та зруйнувалися перекриття декількох поверхів лікарні.
Після влучання розпочалася евакуація пацієнтів та персоналу – для допомоги людям на місце обстрілу прибули рятувальники та поліцейські. Однак під час евакуації хворих ворог завдав другого удару.
На жаль, внаслідок другого влучання кількість жертв значно збільшилася.
Відомо, що в місті розгортають штаб з ліквідації наслідків обстрілу. Туди можуть звертатися місцеві жителі, чиє майно постраждало чи пошкоджено внаслідок ворожої атаки. Телефон штабу: (066) 543 76 77.
Варто зазначити, що у ніч на 28 вересня окупанти атакували різні регіони України за допомогою дронів та ракет.
Комбінована атака вночі 28 вересня: що відомо
- Росіяни запустили 73 дрони-камікадзе, 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 2 балістичні ракети "Іскандер-М".
- На Одещині внаслідок атаки сталася пожежа на території бази відпочинку у Білгород-Дністровському районі. Минулося без жертв.
- У Києві уламки збитого дрона впали в Оболонському районі. Пошкоджено нежитлове приміщення.
- На Рівненщині, де теж збили БпЛА, уламки пошкодили повітряну лінію електропередач, а також паркан та альтанку на території приватного господарства.
- Також сили ППО працювали у Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській та Миколаївській областях.
- Захисники неба збили 2 ракети Х-59/69 та 69 "Шахедів". Один безпілотник полетів у напрямку Росії, ще три – локаційно втрачені на території України.