Внесок корупції у те, що армія розбіглась, теж є, – аналітик про ситуацію в Афганістані

Таліби у серпні почали наступ на столицю Афганістану, після чого влада мирно передала Кабул терористам. Певний стосунок до того, що афганська армія не змогла дати відсіч талібам, має й корупція.

Про це заявив заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов в ефірі 24 каналу. За даними ЗМІ, мільярди доларів США та НАТО часто потрапляли саме в кишені можновладців Афганістану.

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Втім, на думку Данилова, коли країну треба витягувати зі значно більшої біди, аніж корупція, наскільки б з нею боролись, цього буде замало. Зважаючи на це, ще однією проблемою для Афганістану стала несформованість нації.

Як він зауважив, те, що принаймні в 3 містах країни люди вийшли на демонстрації з афганським прапором, вже є свідченням того, що частині населення небайдужа доля країни.

Так, звичайно – корупція погана. Її внесок в те, що армія розбіглась, теж є,

– заявив аналітик.

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