Внесок корупції у те, що армія розбіглась, теж є, – аналітик про ситуацію в Афганістані
Джерело:24 канал
Таліби у серпні почали наступ на столицю Афганістану, після чого влада мирно передала Кабул терористам. Певний стосунок до того, що афганська армія не змогла дати відсіч талібам, має й корупція.
Про це заявив заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов в ефірі 24 каналу. За даними ЗМІ, мільярди доларів США та НАТО часто потрапляли саме в кишені можновладців Афганістану.
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Втім, на думку Данилова, коли країну треба витягувати зі значно більшої біди, аніж корупція, наскільки б з нею боролись, цього буде замало. Зважаючи на це, ще однією проблемою для Афганістану стала несформованість нації.
Як він зауважив, те, що принаймні в 3 містах країни люди вийшли на демонстрації з афганським прапором, вже є свідченням того, що частині населення небайдужа доля країни.
Так, звичайно – корупція погана. Її внесок в те, що армія розбіглась, теж є,
– заявив аналітик.
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Події в Афганістані: останні новини
- Після того, як війська США почали виходити з Афганістану, ситуація в країні погіршилася. Бойовики "Талібану" один за одним захоплювали населені пункти. Вже 15 серпня вони дійшли до столиці – міста Кабул.
- У "Талібані" наголосили, що не чинитимуть самосуд над афганцями. Рішення про страту чи тілесні покарання ухвалюватиме шаріатський суд.
- Джозеф Байден та Ангела Меркель під час телефонної розмови обговорили ситуацію в Афганістані. Вони домовилися про співпрацю військових обох країн в аеропорті Кабула, де досі триває евакуація.
- За даними ЗМІ, новим главою Афганістану може стати мулла Абдул Гані Барадар. Він є одним із засновників руху "Талібан" і головою політичного офісу руху.
- Бойовики "Талібану" 18 серпня відкрили вогонь по мирних людях в провінції Нангархар. Через обстріли загинули щонайменше 2 осіб. Ще 12 людей поранили.