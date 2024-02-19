Вночі окупанти вкотре атакували "Шахедами": захисники неба збили всі дрони

Цієї ночі російські загарбники вкотре атакували Україну "Шахедами". Усі дрони-камікадзе вдалося збити.

Про ворожу атаку розповіли в Генштабі ЗСУ. Повідомили, що цього разу агресор застосував чотири дрони-камікадзе, передає 24 Канал.

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Усі російські дрони збили

Оперативні деталі ворожої атаки читайте в нашому телеграмі

Окупанти атакували Україну, застосувавши 4 безпілотники типу "Shahed-136/131".

Силами та засобами протиповітряної оборони знищено всі ворожі БпЛА,

– зазначили в Генштабі ЗСУ.

Зауважимо, що про загрозу застосування ударних БпЛА Повітряні сили попередили о 22:12. Зазначили, що йдеться про Харківську область. Уже о 23:15 оголосили відбій загрози.

Вранці Повітряні сили повідомили, що цієї ночі Сили оборони знищили всі 4 "Шахеди", які ворог випустив у напрямку Харківщини з Бєлгородської області.

Очільник Харківської ОВА уточнив, що мобільні вогневі групи збили безпілотники в Чугуївському районі.

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Вночі збили всі 4 "Шахеди" / Інфографіка Повітряних сил

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