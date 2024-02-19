Вночі окупанти вкотре атакували "Шахедами": захисники неба збили всі дрони
Цієї ночі російські загарбники вкотре атакували Україну "Шахедами". Усі дрони-камікадзе вдалося збити.
Про ворожу атаку розповіли в Генштабі ЗСУ. Повідомили, що цього разу агресор застосував чотири дрони-камікадзе, передає 24 Канал.
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Усі російські дрони збили
Окупанти атакували Україну, застосувавши 4 безпілотники типу "Shahed-136/131".
Силами та засобами протиповітряної оборони знищено всі ворожі БпЛА,
– зазначили в Генштабі ЗСУ.
Зауважимо, що про загрозу застосування ударних БпЛА Повітряні сили попередили о 22:12. Зазначили, що йдеться про Харківську область. Уже о 23:15 оголосили відбій загрози.
Вранці Повітряні сили повідомили, що цієї ночі Сили оборони знищили всі 4 "Шахеди", які ворог випустив у напрямку Харківщини з Бєлгородської області.
Очільник Харківської ОВА уточнив, що мобільні вогневі групи збили безпілотники в Чугуївському районі.
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Напередодні ЗСУ знищили 12 "Шахедів", ракету й Су-34
- Зауважимо, що в ніч на 18 лютого окупаційні війська атакували Україну 6 зенітними керованими ракетами С-300, 3 крилатими ракетами Х-22, керованою авіаційною ракетою Х-59 та 14 ударними безпілотниками типу "Shahed".
- До відбиття повітряного нападу залучили зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони, засоби радіоелектронної боротьби.
- Так, у результаті бойової роботи збито 12 "Шахедів" й одну керовану авіаційну ракету Х-59 у межах Чернігівської, Сумської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської областей.
- Окрім того, близько 6 години ранку воїни повітряного командування "Схід" приземлили черговий російський літак – винищувач-бомбардувальник Су-34 на Східному напрямку. До речі, перед цим наші захисники знищили два Су-34 та один Су-35, які бомбили Авдіївку.
- Зауважимо, очільник Полтавської ОВА повідомив, що окупанти завдали удару БпЛА по інфраструктурному об'єкту в Полтавському районі. Спалахнула пожежа. На щастя, минулося без жертв і постраждалих.