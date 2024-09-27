Уночі ворог запускав ракети Х-22, "Іскандер" і понад 30 "Шахедів": як відпрацювала ППО

У ніч проти 27 вересня окупанти здійснили повітряну атаку на Україну. Противник атакував ударними дронами і крилатими ракетами. Стало відомо, скільки ворожих цілей знищили сили ППО.

Ще пізно увечері 26 вересня росіяни підняли у небо два Ту-22М3, носії крилатих ракет. Пізніше ворог розпочав запуск ударних дронів.

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За даними Повітряних сил, противник вдарив балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 із окупованого Криму, двома крилатими ракетами Х-22 із бомбардувальників із акваторії Чорного моря. Також окупанти випустили по Україні 32 "Шахедів".

До відбиття повітряного нападу противника залучались зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

Внаслідок протиповітряного бою збито 24 ударних БпЛА. Один безпілотник увійшов в повітряний простір Румунії, ще один ворожий БпЛА локаційно втрачено внаслідок протидії РЕБ Сил оброни України.

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.

До слова, окупанти масовано атакували "Шахедами" Одещину, зокрема Ізмаїл. Там загинули 3 людей, ще 14 – постраждали, зокрема, 3 дітей. Пошкоджені приватні й багатоквартирні будинки, надвірні споруди, будівлі, авто. Спалахнуло декілька пожеж.