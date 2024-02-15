Вночі ворог атакував Полтавщину: було влучання, спалахнула пожежа
15 лютого 2024, 07:20Читать новость на русском
Джерело:Філіп Пронін
Росія вночі проти 15 лютого атакувала Полтавську область. Окупанти влучили у складське приміщення.
Росія атакувала Полтавську область посеред ночі проти 15 лютого 2024 року. Варто зауважити, що вдосвіта окупанти запустили по Україні ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95.
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Що відомо про вибухи на Полтавщині
Вночі ворог атакував Полтавщину. Є влучання у складське приміщення у Миргородському районі,
– заявив глава ОВА.
Філіп Пронін уточнив, що атака росіян спричинила пожежу на площі 100 метрів квадратних. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.
Росія вдосвіта атакувала Україну: коротко
- Російські окупанти орієнтовно о 4:36 запустили по Україні ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95. Вже орієнтовно після 6 години вибухи пролунали у Київській області. Там працювала ППО.
- Згодом декілька вибухів пролунало у Запоріжжі, Дніпрі, на Хмельниччині та у Львові.
- Станом на 7:40 відомо про влучання по об'єкту інфраструктури Запоріжжя, там одна людина поранена. У Львові також є влучання, на вулиці Науковій вибуховою хвилею повибивало вікна.
- Окрім того, у Дніпропетровській області вороги атакували об'єкти цивільної інфраструктури. Там працювала ППО.