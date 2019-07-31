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      Водій на смерть збив людину на інвалідному візку та втік з місця події

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      В Сумах знайшли чоловіка, який на смерть збив людину з інвалідністю
      В Сумах знайшли чоловіка, який на смерть збив людину з інвалідністю / Радіо Свобода

      В Харківській області на Пролетарському шосе водій збив чоловіка з обмеженими можливостями, який переміщався по краю дороги на інвалідному візку. Зловмисника знайшли через 5 днів у сусідній області.

      Нещасний випадок трапився 27 липня приблизно о 9:40 у місті Зміїв. Про це повідомляє прес-служба поліції у Харківській області. 

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      Водій автомобіля Opel Vectra скоїв наїзд на чоловіка з інвалідністю, який пересувався на візку обабіч дороги. Травми потерпілого виявилися не сумісними з життям.

      Натомість водій транспортного засобу одразу зник з місця події, через що був оголошений в розшук. 31 липня підозрюваного знайшли у Сумах. 

      Під час допиту чоловік повністю визнав свою провину. Водієві загрожує до 8 років ув'язнення, а також позбавлення водійських прав на 3 роки.

      Чоловік збив людину на візку
      ДТП у Харківській області, внаслідок якої загинула людина з інвалідністю

      Водій Opel
      Автомобіль Opel Vectra, який знайшли 31 липня

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      Теги: Новини Харкова Кримінал Новини криміналу і ДТП
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