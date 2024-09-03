Працював в Нафтогазі та засвітився в скандалах: біографія Кудрицького, звільненого з Укренерго

Про те, що Володимира Кудрицького можуть звільнити з посади глави правління Укренерго, кілька днів тому написали ЗМІ. 2 вересня про його відставку повідомив народний депутат Ярослав Железняк. 24 Канал нагадує основні факти біографії Кудрицького.

3 вересня колишній очільник Укренерго прокоментував своє звільнення. За його словами, звільнення не має жодного стосунку до питання захищеності підстанцій Укренерго.

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Коротка біографія Володимира Кудрицького

Чиновнику 39 років, він закінчив з відзнакою факультет міжнародної економіки Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

Кар'єра розпочалася в Grant Thornton Ukraine, яка входить до складу Grant Thornton International. Це одна з найбільших аудиторських та консалтингових компаній. Кудрицький працював там на різних посадах з 2007 по 2011 рік. Керував аудиторськими та консалтинговими проєктами, проєктами з розвитку та реструктуризації бізнесу, зокрема, для НАК "Нафтогаз України", Южмаша, польської металургійної компанії Centrostal.

Надалі Кудрицький брав участь у консалтингових проєктах для АТ "Миронівський хлібопродукт", керував антикризовими заходами для медіанапряму EastOne та розробкою планів медіаактивів групи (ТБ-група Starlightmedia, видавництво "Економіка", газета "Факти і коментарі").

У 2015 – 2016 роках був директором із розвитку ПАТ "Укртранснафта", у 2017-2019 – представником держави у наглядовій раді НАК "Нафтогаз України".

З Укренерго Кудрицький пов'язаний ще з 2016 року, коли він почав працювати керівником офісу управління проєктами в компанії, а далі став заступником директора з інвестицій та першим заступником голови правління.

З 27 лютого 2020 року чиновник став виконувачем обов'язків голови правління Укренерго, коли попередній керівник Всеволод Ковальчук пішов у відставку. 2 серпня 2020 року наглядова рада Укренерго за результатами конкурсу призначила Володимира Кудрицького главою правління.

Скандали, пов'язані з Кудрицьким

Найсвіжіших скандалів два – один пов'язаний із зарплатою, інший із будівництвом об'єктів укриття.

Укренерго не відповіло на запит ЗМІ щодо зарплатні Кудрицького, тож журналісти назвали її засекреченою. Згодом сам посадовець заявив, що отримує близько 420 тисяч гривень на місяць після сплати податків.

В недостатньому захисті об'єктів Укренерго звинувачували Державне агентство відновлення України, яке відповідає за захист 22 найважливіших підстанцій у 14 областях. Тодішній очільник агентства Мустафа Наєм говорив, що "будівництво цих споруд недофінансоване і потребує більшої уваги з боку уряду".

Чому Кудрицького звільнили з посади глави Укренерго

Імовірно, зняття Кудрицького пов'язано з тим, що захисні конструкції навколо підстанцій Укренерго незавершені. Вважається, що це призвело до перебоїв з енергопостачанням після обстрілу 26 серпня.

Сам чиновник пояснив: представив членам Наглядової ради детальний звіт щодо кожного об'єкту і в них не виникло жодних запитань.

Я не можу вдаватися в деталі, але на підстанціях Укренерго побудовано більше 60 антидронових укриттів, практично на кожній підстанції. Такі інженерні споруди побудовані лише на об'єктах Укренерго. Там, де замовником виступала Компанія, не витрачено жодної гривні з державного бюджету, адже всі вони побудовані за кошти міжнародної підтримки. Вони врятували десятки автотрансформаторів в цьому році. Це не означає, що після прильоту декількох десятків ракет енергосистема не відчує удару. Це означає, що ми зможемо швидко, за декілька днів, відновити її роботу,

– написав він.

Хто стане главою Укренерго замість Кудрицького

Виконувачем обов'язків глави Укренерго став Олексій Брехт, назначено конкурс на нового главу.

"Мій наступник має бути обраним на прозорому публічному конкурсі. Саме так був призначений і я 4 роки тому. Впевнений, що досвід та професійність Олексія Брехта та команди Укренерго дадуть змогу забезпечити продовження належної підготовки енергосистеми до важкої зими. Я всім серцем і думками вболіватиму за них", – написав Володимир Кудрицький.