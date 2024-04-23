Кремль ховає Путіна не просто так: боєць ЗСУ припустив задум
За час виборчої компанії Владіміра Путіна, за повідомленням Кремля, російський диктатор проводив сотні виїзних заходів, він навіть встиг "політати" на стратегічних бомбардувальниках. Однак за останні два тижні бере участь лише у онлайн нарадах. Причиною його зникнення може бути підготовка до інавгурації.
Таку думку 24 Каналу висловив боєць ЗСУ, політолог Тарас Березовець, зауваживши, що після теракту у "Крокус Сіті Хол" Путін наляканий. До того ж і здоров'я в очільника Кремля вже ненайкраще.
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Ховається до інавгурації
Вже 7 травня має відбутись офіційна інавгурація Путіна, 9 травня в Росії святкують їхнє ідеологічне свято "дєнь побєди". За словами Березовця, після терактів Кремль дуже побоюється будь-яких публічних виходів Путіна. ФСБ "проспала" "Крокус Сіті Хол", коли навіть американські спецслужби напередодні вказали точне місце теракту.
Кремль небезпідставно побоюється та ховає Путіна до його інавгурації,
– зауважив боєць ЗСУ.
Також він додав, що той Путін, який брав участь у польотах на російських винищувачах міг бути одним із його численних дублерів.
Фізичний стан диктатора
За словами Березовця, російський диктатор має проблеми зі здоров’ям через свій вік. Є ймовірність, що його могли зараз покласти у лікарню, щоб "підлатати".
Він хоче з'явитись 7 травня сам, без дублерів, адже це день його "тріумфу". З'явитись красивим, жвавим перед росіянами, щоб вселити в них віру в його сили,
– зазначив боєць ЗСУ.
Російський диктатор: останні новини
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- Офіційні особи в США заявили, що Путін не шукає способи припинення бойових дій. Вони наголосили, що Путін, скоріш за все, піде на ескалацію.