У бункерного діда палає: Путін назвав свою версію причин війни та згадав Майдан і Крим

Владімір Путін дав чергове брехливе інтерв'ю. Бункерний дід назвав свою версію причин війни Росії з Україною.

Різдво – свято світла. Нечисті в цей день спокійно не сидиться. От Владімір Путін й виповз з бункера на "інтерв'ю". Його заяви розтягнули росЗМІ, інформує 24 канал.

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Бункерний дід – бездарний актор. Тому заява про те, як Росія усі роки прагнула миру, не вдалася взагалі. Традиційно Путін видав чергову порцію звинувачень у бік "геополітичних опонентів". Вони начебто хочуть розтягнути якусь "історичну Росію".

Путін також видав, що його ціль в "об'єднанні російського народу". Вочевидь, воно має статися на концерті у Кобзона, куди бункерний дід готовий відправити 300 тисяч російських окупантів.

Окрім того, Путін заявив, що все почалося з "державного перевороту" – так бункерний дід назвав Майдан, на якому українці ціною власних життів виборювали свободу та майбутнє для своєї країни.

Також він збрехав, що Росія мусила "підтримати вибір кримчан". Мовиться про фейковий референдум, який країна-терористка "провела" у Криму. Тим часом мешканці півострова показують російським окупантам, що у них немає жодного майбутнього. Крим – це Україна: була, є та буде.

Путін заблагав про переговори

Росіяни зазнають колосальних втрат на фронті. Станом на 25 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що вдалося ліквідувати 102 050 загарбників. Путін вже програв війну й тепер благає про переговори. Під час так званого "інтерв'ю" він декілька разів намагався вижебрати їх.