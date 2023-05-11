Путін стояв перед дилемою: чому диктатор не скасував парад на 9 травня

Збитий над Кремлем безпілотник – формальна причина через яку можна було б скасувати парад 9 травня. Утім, російський диктатор Владімір Путін не відмовився, бо для нього це важливий ритуал.

Про це в ефірі 24 Каналу відзначив політолог Валентин Гладких. Він наголосив, що цей ритуал Путін наділяє для себе величезним сакральним змістом.

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"Коли виникають ритуали, вони завжди мають деякий сенс і відповідно величезне значення. Тобто взяти і скасувати ритуал, який багато років намагалися наділити багатим екзистенційним, певним сакральним змістом – це проблематично. Тому Путін стояв перед дуже непростою дилемою", – сказав політолог.

Валентин Гладких про парад Путіна 9 травня: дивитись відео

Провести чи відмовитися від ритуалу

Скасувати парад 9 травня – одну з наріжних дій "побєдобєсія" – Путін ніяк не міг, відзначив спікер. Разом з цим його дилема полягала в тому, яким чином провести цей ритуал, що вже давно втратив свій сенс і наразі сприймається як цілковите блюзнірство.

Він вирішив, що краще не відмовлятися від цього ритуалу. Навіть якщо остаточним стане повна профанація його змісту. Тому пішов шляхом найменшого супротиву. Більше наділити цей ритуал якимось сакральним сенсом вже не вдасться. Просто він обрав меншу серед двох бід,

– пояснив Валентин Гладких.

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