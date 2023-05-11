Путін стояв перед дилемою: чому диктатор не скасував парад на 9 травня
Збитий над Кремлем безпілотник – формальна причина через яку можна було б скасувати парад 9 травня. Утім, російський диктатор Владімір Путін не відмовився, бо для нього це важливий ритуал.
Про це в ефірі 24 Каналу відзначив політолог Валентин Гладких. Він наголосив, що цей ритуал Путін наділяє для себе величезним сакральним змістом.
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"Коли виникають ритуали, вони завжди мають деякий сенс і відповідно величезне значення. Тобто взяти і скасувати ритуал, який багато років намагалися наділити багатим екзистенційним, певним сакральним змістом – це проблематично. Тому Путін стояв перед дуже непростою дилемою", – сказав політолог.
Валентин Гладких про парад Путіна 9 травня: дивитись відео
Провести чи відмовитися від ритуалу
Скасувати парад 9 травня – одну з наріжних дій "побєдобєсія" – Путін ніяк не міг, відзначив спікер. Разом з цим його дилема полягала в тому, яким чином провести цей ритуал, що вже давно втратив свій сенс і наразі сприймається як цілковите блюзнірство.
Він вирішив, що краще не відмовлятися від цього ритуалу. Навіть якщо остаточним стане повна профанація його змісту. Тому пішов шляхом найменшого супротиву. Більше наділити цей ритуал якимось сакральним сенсом вже не вдасться. Просто він обрав меншу серед двох бід,
– пояснив Валентин Гладких.
Парад 9 травня у Москві: що відомо
- Традиційно парад пройшов на Червоній площі. Туди приїхали лідери та представники 7 країн: Вірменії, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану та Білорусі.
- Під час їхньої ходи на чолі з Путіним трапився неочікуваний "хлопок" – вдарив барабан, але цей звук не на жарт перелякав присутніх.
- Окупанти скасували традиційний парад техніки і обійшлися без літаків та всього одним танком на площі.
- У своїй промові російський диктатор заявив, що це "проти Росії розв'язали війну", знову погрожував Заходу "розгромом" і звертався до залишків учасників так званої "СВО".