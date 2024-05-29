"Чи не набридло Путіну надуватися": очільник Кремля висловив черговий маразм

Владімір Путін 28 травня видав чергову казочку, в якій ЗСУ "провокували та обманювали нас на Донбасі", та пригрозив Україні створити зону безпеки через те, що українські військові "лізуть на Бєлгород та інші території", хоча їх попереджали цього не робити. Цікаво, що при цьому кремлівський диктатор уникав згадувань, чому ЗСУ обстрілюють російські об'єкти.

Ексспівробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що Владіміру Путіну не хочеться показувати причинно-наслідковий зв’язок цих подій. Набагато цікавіше – показати певні результати.

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Спроба розколоти владу в Україні

Іван Ступак наголосив, що в росіян такий великий керівник та геостратег, проте його постійно всі "надувають".

А Путін ще не втомився надуватися? "Надулі нас, обманулі". Всі його обманюють. Це питання першочергово до російських громадян. А основна мета цієї промови – показати, що вони єдині виконували обіцянки, а всі решта їх обманювали – і Київ, і Брюссель, і Вашингтон,

– сказав ексспівробітник СБУ.

На його думку, це беззаперечна спроба розколоти навіть не українське суспільство, а українську владу. Адже Путін саме на цьому майданчику заявив, що не бачить перспектив розмови із президентом Володимиром Зеленським, оскільки він вже "нелегітимний".

Проте є голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, з яким можна вести перемовини.

Я це розцінюю не як спробу почати мирні перемовини, хоча така ситуація в Росії проговорюється, а спробу розколоти владу, щоб президент Зеленський почав із недовірою ставитися до голови Верховної Ради України, підозрювати його в президентських амбіціях, в амбіціях захопити владу в країні. Тобто все так, як полюбляють це росіяни,

– підсумував Іван Ступак.

Диктатори не визнають легітимність Зеленського