Емоційна розмова в Аргентині: Зеленський перекинувся словом з Орбаном

Володимир Зеленський 10 грудня відправився в Аргентину на інавгурацію новообраного президента. Під час цього візиту йому вдалося навіть поспілкуватися з Віктором Орбаном.

Варто зазначити, що днями відбудеться засідання Європейської ради, де розглядатимуть рішення щодо членства України в ЄС. Угорщина цілком може заблокувати відповідну пропозицію.

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Бесіда Орбана та Зеленського

Під час інавгурації новообраного президента Аргентини Хав'єра Мілея Володимир Зеленський поспілкувався з угорським прем'єр-міністром Віктором Орбаном. Відповідні кадри можна було помітити на опублікованому офіційним Youtube-каналом Сенату відео з церемонії. Деталі розмови наразі не повідомляються.

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Варто зазначити, що 14 – 15 грудня відбудеться засідання Європейської ради. Під час нього визначатимуться з долею старту переговорів з Україною про членство в ЄС. Віктор Орбан раніше погрожував заблокувати рішення про початок процедури.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак 6 грудня заявив, що Україна хоче домовитися про розмову двох лідерів. Тоді Єрмак у телефонному режимі обговорив це питання з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сіярто. За словами очільника ОП, вони домовилися працювати над визначенням зручної дати такої зустрічі.

Зеленський в Аргентині