Зустріч потрібна найближчим часом: чому так важлива розмова Зеленського з президентом Бразилії

У вівторок, 19 вересня, розпочався тиждень високих зустрічей на 78-й сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Повідомляли, що Володимир Зеленський мав би зустрітися із бразильським лідером Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою.

Проте президент Бразилії достроково покинув США через скарги на погане самопочуття. Річ у тім, що Лула да Сілва намагається позиціювати себе та країну як "нейтрального арбітра" у російсько-українській війні. Про це 24 Каналу розповів кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський.

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Чому зустріч із Лула да Сілвою важлива для України

Незабаром Бразилія головуватиме у форматі групи G20. У 2024 році Ріо-де-Жанейро прийматиме саміт. На думку Желіховського, потрібно, аби до того часу Бразилія сформувала чіткішу позицію щодо російсько-української війни.

Крім цього, можливо зустріч двох лідерів відбудеться на Глобальному саміті миру. Звісно, якщо представники Бразилії будуть присутніми.

Зустріч конче необхідна. Сподіваюся, що все-таки найближчим часом відбудеться. Адже невідомо, коли закінчиться повномасштабне російське вторгнення. Україна потребує все більшу кількість союзників, які могли б підтримати нас у цей тяжкий час,

– зауважив Станіслав Желіховський.

Київ намагатиметься організувати зустріч Лула да Сілви та Зеленського

Варто пам'ятати деякі заяви президента Бразилії. Кілька місяців тому він розкритикував Володимира Зеленського та Джо Байдена. Лула да Сілва заявив, що український та американський лідери буцімто "також винні в тому, що не змогли продовжити переговори з Владіміром Путіним".

Желіховський припустив, чому не відбулася зустріч Зеленського та Лула да Сілви: дивитися відео

Після цього випадку зустріч між Лула да Сілвою та Володимиром Зеленським так і не відбулася. Часто, саме з ініціативи бразильської сторони. За словами Желіховського, прямий діалог може не відбутися через небажання президента Бразилії висвітлити свою позицію щодо війни в Україні.

Проте Київ все-таки намагатиметься організувати зустріч. Ми повинні розуміти, президент Зеленський хоче подолати розбіжності щодо поглядів на повномасштабну російську агресію. Також українська влада хоче відновити зусилля, щоб переконати і країни Глобального Півдня зайняти більш тверду позицію щодо Росії,

– наголосив експерт-міжнародник.

Що відомо про "нейтральну" позицію Лула да Сілви