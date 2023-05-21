Без довгого столу й у дружній атмосфері: Зеленський показав цікаві кадри зустрічі з лідерами G7
Джерело:Володимир Зеленський
Напередодні, 20 травня, Володимир Зеленський прибув до Японії. Там триває триденний саміт "Великої сімки". Президент вже зустрівся з усіма лідерами G7.
На оприлюднених кадрах помітна дружня атмосфера. Замість довгих столів, які так любить бункерний диктатор Путін, Президент України сидить пліч-о-пліч з лідерами G7.
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Володимир Зеленський на зустрічі з лідерами G7
Зауважимо, що на відео невеликий столик з чашками. За ним впритул один до одного сидять та спілкуються президент Франції Емануель Макрон, прем'єр Великої Британії Ріші Сунак, прем'єр Канади Джастін Трюдо, голова Європейської ради Шарль Мішель, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та, звичайно ж, український лідер.
Кожне рішення для захисту України – робить нашу перемогу ближчою. Дякую всім нашим партнерам і союзникам за підтримку,
– наголосив Володимир Зеленський.
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Президент України в оточенні лідерів G7: дивіться відео
Володимир Зеленський виступив на сесії саміту "Великої сімки"
- Сьогодні, 21 травня, президент виступив перед лідерами країн-членів G7. Зеленський подякував за допомогу та підтримку України. Наголосив: "Ми разом із вами та всіма нашими союзниками й партнерами досягли такого рівня співпраці, який забезпечує, щоб на демократію, на міжнародне право, на свободу зважали".
- Також зазначив, що коли в Україні буде достатньо систем ППО для того, щоб захистити всі наші міста, світ бачитиме, який повітряний щит здатна створити демократія.
- Однак, важливо розуміти, що повітряний щит може бути повноцінним лише тоді, коли наземні системи ППО доповнюються сучасними літаками у повітрі. Тож коли наші пілоти знатимуть F-16 і коли в нашому небі з'являться ці винищувачі, це матиме справді важливе значення не лише для України. "Це буде історичний момент для всієї архітектури безпеки у Європі та світі", – підкреслив президент.
- Також Зеленський зазначив, що хоче сьогодні обговорити кроки з реалізації української формули та деталі організації мирного саміту.