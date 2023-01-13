Зеленський назвав країну, яка може відіграти вагому роль у його мирному плані

Країни Європи неабияк зацікавлені в перемозі України. Весь цивілізований світ розуміє, що якщо Путін виграє, то він не зупиниться на Україні.

Таку думку підтримують і у сусідній Польщі. Нещодавно президент Дуда зазначив, що "якщо Україна програє, то програє і Польща".

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Польща відіграє провідну роль у мирному плані

Президент Зеленський зазначив, що Польща є найпотужнішим сусідом України. За його словами, територіальна цілісність нашої держави важлива для поляків.

Мені здається, що одним із найважливіших постулатів, окрім поваги до положень Статуту ООН, є повага до територіальної цілісності, повага до суверенітету. Тому, на мою думку, територіальна цілісність і гарантії безпеки є дуже важливими і Польща в цих питаннях може відігравати провідну роль,

– сказав президент.

Він зазначив, що Польща, своєю чергою, повинна буде зробити вибір, якою вона бачить свою роль.

Яка українська формула миру

Нагадуємо, що ще в листопаді Володимир Зеленський озвучив українську формулу миру. У ній міститься 10 пунктів, надзвичайно важливих для нашої держави. І їх повинен дотриматися ворог, щоб можна було розмірковувати над переговорами. Ось пункти формули миру:

Радіаційна та ядерна безпека.

Продовольча безпека.

Енергетична безпека.

Звільнення всіх полонених і депортованих.

Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.

Виведення російських військ і припинення бойових дій.

Повернення справедливості.

Протидія екоциду.

Недопущення ескалації.

Фіксація закінчення війни.

Польща передасть Україні сучасні танки

11 січня у Львові президент Польщі Анджей Дуда заявив про історичне рішення – надання Україні танків Leopard. Польща передасть Україні першу роту власних танків Leopard у межах міжнародної коаліції.

Зазначимо, що раніше надання сучасних танків Україні було серед збройних табу. Їхній виробник – Німеччина, блокувала цей процес й не давала згоду іншим країнам, що мають на озброєнні танки Leopard, на передачу їх Україні.

Важливо, що велике опитування громадської думки Bild вказує, що понад 70% німців вважають, що давати Україні треба все, що потрібно, і лише 29% переконані, що бронетранспортерів Marder буде наразі достатньо.

Основні переваги танків Leopard / інфографіка 24 Каналу