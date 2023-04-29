Зеленський розповів, що б робив під час війни, якби не був президентом
Джерело:Володимир Зеленський
Український лідер дав велике інтерв'ю фінським, шведським, данським і норвезьким журналістам. У ньому Зеленський розповів про війну, контрнаступ та власні життєві переживання.
Президент Володимир Зеленський розповів, як би склалася його доля під час війни, якби він не був главою держави. Спершу він заявив, що під час повномасштабного вторгнення точно був би в Україні.
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Що б робив Зеленський
Я б точно був в Україні і точно боровся б, як солдат,
– сказав глава держави.
Він також додав, що контрнаступ ЗСУ розпочнеться швидше, ніж Україна отримає F-16. Адже "ми так затягувати не можемо".
Крім того, президент впевнений, що Росія дуже ослабла у війні з минулого року, тому ситуація щодо можливих українських жертв в ході звільнення Криму сильно відрізняється.
Водночас наступальна операція на окупантів залежить не лише від бойової та броньованої техніки, а й від інформаційних загроз, які несуть деякі публікації преси світу. Зеленський підкреслив, що інформація, яка не допомагає ЗСУ, виходить не лише у російській пресі.
Однак навіть якщо така інформація з'являтиметься щоденно, вона не зупинить наступ українських захисників на загарбників.
Що варто знати про контрнаступ ЗСУ
- Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що підготовка до контрнаступальної операції перебуває на фінішній прямій. Він також відзначив, що наша армія отримала чимало сучасної техніки, особливо в контексті "броньованого кулака". Зараз наші воїни опановують її.
- Напередодні керівник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Україна наближається до знакової битви та всі це розуміють. Однак коли ця битва розпочнеться – таємниця.
- Водночас глава МЗС Дмитро Кулеба підкреслив, що не варто вважати контрнаступ останньою битвою захисників України. На його думку, сприйняття контрнаступу як вирішальної битви викривляє картину зусиль України.