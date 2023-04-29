Зеленський розповів, що б робив під час війни, якби не був президентом

Український лідер дав велике інтерв'ю фінським, шведським, данським і норвезьким журналістам. У ньому Зеленський розповів про війну, контрнаступ та власні життєві переживання.

Президент Володимир Зеленський розповів, як би склалася його доля під час війни, якби він не був главою держави. Спершу він заявив, що під час повномасштабного вторгнення точно був би в Україні.

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Що б робив Зеленський

Я б точно був в Україні і точно боровся б, як солдат,

– сказав глава держави.

Він також додав, що контрнаступ ЗСУ розпочнеться швидше, ніж Україна отримає F-16. Адже "ми так затягувати не можемо".

Крім того, президент впевнений, що Росія дуже ослабла у війні з минулого року, тому ситуація щодо можливих українських жертв в ході звільнення Криму сильно відрізняється.

Водночас наступальна операція на окупантів залежить не лише від бойової та броньованої техніки, а й від інформаційних загроз, які несуть деякі публікації преси світу. Зеленський підкреслив, що інформація, яка не допомагає ЗСУ, виходить не лише у російській пресі.

Однак навіть якщо така інформація з'являтиметься щоденно, вона не зупинить наступ українських захисників на загарбників.

Що варто знати про контрнаступ ЗСУ