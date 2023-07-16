Безпечне спостереження за ворогом: родина волонтерів у Харкові виготовляє перископи для ЗСУ

Волонтер з Харкова Павло Брегель перетворив власний гараж на майстерню, де виготовляють перископи для військових. За час своєї роботи його команда вже створила три тисячі. Такі пристрої рятують життя українським захисникам.

Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко. Вона пояснила, як можна підтримати розробників.

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Майстерня перископів

На перший погляд це проста конструкція, яка складається із пластикової каналізаційної труби, "коліна", дзеркала та скотчу. Утім, один такий перископ потребує чимало точних розрахунків.

"Наприклад, з одним "коліном" треба зробити до 10 маніпуляцій", – розповів волонтер Євген Соколець.

У команді Павла працює до 10 людей, зокрема його брати та дружина. Їхня робота стартувала з осені минулого року і за цей час волонтери виготовили 3 тисячі перископів.

У них є свої секрети, які дозволяють зробити перископи безпечними. Бо коли починаються обстріли, перископ розбивається і може бути поранення очей, обличчя – від цього убезпечують, маскують і ретельно продумують все,

– розповіла Черненко.

Особливу увагу волонтери приділяють фарбуванню перископів, аби вони були непомітними. Знайшли спеціальну антиблікову фарбу.

"Я беру пофарбовані зразки, розкидаю їх на природі і дивлюся, який найменше помітний на фоні. Так я знайшов ідеальну формулу. Був випадок, коли треба було пофарбувати 300 перископів. Я починав о 6 ранку і закінчував о 10 вечора", – поділився Павло Брегель.

Павло Брегель у своїй майстерні перископів для військових / Фейсбук

Перед тим, як віддати перископи військовим, волонтери влаштовують краш-тест. Спочатку українські захисники замовляли декілька штук на пробу. А потім – цілими сотнями.

"Хлопці з окопів виглядають і снайпер може стрельнути тільки в перископ, а якщо б голову висовували, то потрапили б в неї. Є невеличкі, з якими військові працюють при зачистці населених пунктів і можуть спостерігати з-за будівель", – додав деталі волонтер Віктор Сарматицький.

Тож, такі "труби" справді рятують життя і харківські волонтери продовжать свою роботу. Можна підтримати команду – всі деталі на сторінці у Фейсбуці Павла Брегеля.

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